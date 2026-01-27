Dólar fecha em queda de 1,38% e atinge menor patamar desde 2024

O dólar registrou queda de 1,38% nesta terça-feira (27/1) e encerrou o dia cotado a R$ 5,206, no menor nível desde 2024. Na mínima da sessão, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,198. O Ibovespa, por sua vez, estava operando a 182.778 pontos por volta das 17h15.
Segundo a estrategista-chefe da Nomad, Paula Zogbi, “o dólar operou em forte queda frente ao real, nesta terça-feira, impulsionado pelo diferencial de juros que vem sustentando o carry trade e pelo fluxo de capital para emergentes, além de uma leitura mais benigna da inflação que melhora as perspectivas para a economia doméstica”.
No mercado de ações, o Ibovespa operou em alta, apoiado pela valorização das commodities, com destaque para minério de ferro e petróleo. De acordo com Zogbi, esse movimento favorece o fluxo estrangeiro e sustenta o real. As entradas de capital externo na B3 somam saldo positivo de US$ 17,7 bilhões no ano, sendo US$ 2 bilhões apenas na última sexta-feira.
No cenário internacional, as bolsas norte-americanas apresentaram desempenho misto, enquanto o índice DXY recuou. “O S&P 500 bateu máxima histórica intraday e o Nasdaq subiu forte. O Dow Jones foi pressionado por fatores específicos, como papéis da UnitedHealth, diante de um noticiário negativo sobre reajustes de planos de saúde abaixo do esperado”, afirmou.
