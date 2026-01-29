Church & Bank: Banco Master, Lagoinha e as conexões sob investigação

André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, à esquerda, e Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, à direita. A fintech Clava Forte Bank também está ligada à liderança da igreja - (crédito: Reprodução )

A Igreja Batista da Lagoinha e a fintech Clava Forte Bank, ligadas à liderança do pastor André Valadão, mantêm relações estreitas com o Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Tanto a instituição religiosa quanto o banco são citados em investigações que apuram um esquema bilionário de descontos ilegais em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As investigações apontam a existência de vínculos financeiros, familiares e empresariais entre integrantes da igreja e o grupo investigado. A relação entre a Lagoinha e o Banco Master, no entanto, é anterior às apurações. Vorcaro mantém histórico de proximidade com a instituição religiosa, que é frequentada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e possui laços familiares com integrantes de sua liderança.



A família do banqueiro foi responsável por apoiar financeiramente a Rede Super, emissora de televisão ligada à Lagoinha, e sua irmã, Natália Zettel, atua como pastora na unidade da igreja no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Vorcaro também manteve relação pessoal e profissional com Valadão, tendo trabalhado como apresentador na emissora da igreja.

No centro das apurações está a Clava Forte Bank, vinculada a integrantes da liderança da Lagoinha. A plataforma era utilizada, entre outras funções, para recebimento de doações de fiéis e passou a ser investigada por suspeitas de envolvimento em descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A fintech saiu do ar após o avanço das operações policiais. As investigações coincidem com a prisão temporária de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025, no âmbito de apurações que envolvem o Banco Master.

Outro nome citado é o de Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha, empresário e cunhado de Vorcaro. Ele é apontado como figura central na interligação entre os dois grupos e também aparece como doador relevante em campanhas políticas. Zettel chegou a ser preso durante a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga irregularidades no Banco Master, e posteriormente foi afastado de suas funções na igreja.

CPMI do INSS

A relação entre a Lagoinha, o Banco Master e a Clava Forte Bank está sob análise da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga um esquema de fraudes bilionárias envolvendo descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Documentos oficiais da comissão mencionam o nome de André Valadão e da própria igreja. Parlamentares como Rogério Correia (PT-MG) e Damares Alves (Republicanos-DF) apresentaram requerimentos solicitando apurações sobre os vínculos entre os envolvidos.

A CPMI também apura a atuação de outros líderes religiosos associados à rede Lagoinha, como o pastor César Belluci do Nascimento, ligado ao grupo conhecido como “Golden Boys”, investigado por suspeitas de fraudes financeiras e esquemas de pirâmide.

Em resposta, André Valadão e a Igreja Batista da Lagoinha negam qualquer irregularidade. Em manifestações públicas, a instituição afirma não ter envolvimento com fraudes no INSS e sustenta que está sendo alvo de perseguição política.

“Perseguição religiosa”

Em vídeo publicado nas redes sociais, o pastor e cantor gospel classificou como “perseguição religiosa” a associação de seu nome e da Igreja Batista da Lagoinha ao suposto escândalo envolvendo o Banco Master. Ele também afirmou que pretende acionar judicialmente o deputado Rogério Correia e outros petistas, a quem atribui a tentativa de destruir a reputação de quem, segundo disse, “se opõe às suas ideologias”.

Valadão tem usado as redes sociais para rebater possíveis acusações. “Tem duas acusações infundadas da esquerda sobre mim, principalmente contra a igreja, que é um desrespeito muito sério, como se fôssemos envolvidos em movimentações investigadas e apuradas pela Justiça sobre Daniel e o Banco Master. Isso é uma forma de envolvimento. Mas existe outra realidade, que é o envolvimento da vida da igreja”, afirmou.

Segundo o pastor, a relação com Daniel Vorcaro se restringe ao âmbito religioso. “A Lagoinha tem centenas e milhares de membros. Daniel, inclusive, foi membro por muitos anos. Nos últimos 10 anos frequentou outra igreja e voltou a frequentar a Lagoinha. Conheço Daniel há anos dentro da vida e do contexto da igreja. Mas não no campo de negócios”, disse André Valadão.

Apesar das negativas, a CPMI convocou André Valadão para depor e autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, ampliando o escrutínio sobre os vínculos entre os universos religioso, financeiro e político revelados pelas investigações.

Daniel Vorcaro, que responde em liberdade sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, também foi convocado a depor na investigação sobre descontos ilegais no INSS. O banqueiro deverá prestar esclarecimentos sobre operações do Banco Master relacionadas à concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas.

