FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a credores do Banco Master

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já pagou R$ 32,5 bilhões aos investidores do conglomerado do Banco Master, correspondendo a cerca de 80% do montante total previsto, segundo o balanço mais recente, desta quinta-feira (29/1). Os recursos chegaram a 580 mil credores, cerca de 75% da base total de clientes.

O grupo abrange o Banco Master, o Banco Master de Investimento e o Letsbank, todos liquidados pelo Banco Central (BC) em novembro do ano passado. A maior parte dos recursos pagos corresponde a aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDBs).



De acordo com o FGC, aproximadamente 20 mil pedidos ainda estão em processamento, aguardando ação dos próprios credores. A expectativa é que o percentual de compensações pagas avance rapidamente e chegue próximo de 90% até o fim desta semana.

O fundo garante depósitos de até R$ 250 mil por conta ou R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ. No caso do Will Bank, também integrante do conglomerado Master e liquidado no dia 21 de janeiro, o FGC estima que serão pagos cerca de R$ 6,3 bilhões em garantias. O início dos pagamentos depende da consolidação da base de credores, tarefa que está sendo conduzida pelo liquidante com apoio do FGC.

O fundo ressalta que todos os recursos mantidos em contas de pagamento são segregados do patrimônio da instituição e serão restituídos conforme os critérios definidos pelo liquidante, sem previsão de liberação imediata.