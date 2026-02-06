Planos de saúde encerram 2025 com mais de 53 milhões de beneficiários, aponta ANS

Os planos de assistência médica somaram 53.180.646 beneficiários em dezembro de 2025, segundo dados enviados pelas operadoras à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De acordo com a ANS, o crescimento observado em dezembro resultou da inclusão de 1.125.229 novos vínculos e do cancelamento de 1.045.114, o que representa uma taxa de rotatividade mensal de 1,97%.

Já no acumulado de 12 meses, foram registradas 15.679.007 adesões e 14.512.646 cancelamentos em planos de assistência médica, resultando em uma taxa de rotatividade anual de 27,90%. A agência ressalta que os números refletem vínculos, e não pessoas individuais, já que um mesmo beneficiário pode manter mais de um plano de saúde. No mesmo período, os planos exclusivamente odontológicos contabilizaram 35.581.920 vínculos ativos.

As adesões englobam diferentes tipos de entrada, como novos beneficiários, transferências de carteira e mudanças voluntárias de plano. Os cancelamentos incluem encerramento de contratos coletivos, saídas do setor e óbitos. A ANS também informa que os dados podem sofrer revisões retroativas, conforme ajustes realizados mensalmente pelas operadoras.

Na comparação com dezembro de 2024, houve crescimento no número de beneficiários de planos de assistência médica em todas as unidades da Federação. Nos planos exclusivamente odontológicos, 20 estados apresentaram aumento no total de vínculos.

Em números absolutos, os maiores crescimentos em planos médicos foram registrados nos estados da Região Sudeste — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Distrito Federal. Já nos planos odontológicos, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná lideraram as adesões.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

