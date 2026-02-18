Azul firma acordos com American e United e prevê aporte de até US$ 300 milhões

A Azul informou nesta quarta-feira (18/2) que fechou aditamentos aos acordos de investimento em equity com a American Airlines e a United Airlines no contexto de seu processo de Chapter 11 nos Estados Unidos. De acordo com a companhia, cada uma das aéreas se comprometeu individualmente a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos.
Os investimentos estão integrados ao plano de reorganização aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York e visam reforçar a estrutura de capital da empresa na saída do processo de recuperação judicial.
O aporte da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026, com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026. Já o investimento da American deverá ocorrer por meio do bônus de subscrição, conforme contrato firmado na mesma data.
O exercício integral dos derivativos pela American está condicionado ao cumprimento de requisitos previstos no contrato, incluindo aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Além disso, a Azul firmou acordo de investimento adicional com determinados credores, que prevê aportes de US$ 100 milhões no âmbito da oferta pública. Com isso, o volume total de novos recursos pode alcançar US$ 300 milhões.
A companhia também celebrou acordos autônomos de subscrição de derivativos com a United e com os credores participantes do investimento adicional. Caso exercidos, esses bônus poderão elevar os investimentos em até aproximadamente US$ 15 milhões pela United e US$ 10 milhões pelos credores. Segundo a empresa, os bônus não conferem direitos adicionais de governança ou direitos políticos além dos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
