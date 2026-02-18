Azul firma acordos com American e United e prevê aporte de até US$ 300 milhões

A Azul está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio do ano passado. - (crédito: Foto: Divulgação)

A Azul informou nesta quarta-feira (18/2) que fechou aditamentos aos acordos de investimento em equity com a American Airlines e a United Airlines no contexto de seu processo de Chapter 11 nos Estados Unidos. De acordo com a companhia, cada uma das aéreas se comprometeu individualmente a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novos recursos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os investimentos estão integrados ao plano de reorganização aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York e visam reforçar a estrutura de capital da empresa na saída do processo de recuperação judicial.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Infraero projeta 275 mil passageiros nos aeroportos neste fim de ano



O aporte da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro de 2026, com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026. Já o investimento da American deverá ocorrer por meio do bônus de subscrição, conforme contrato firmado na mesma data.

O exercício integral dos derivativos pela American está condicionado ao cumprimento de requisitos previstos no contrato, incluindo aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Além disso, a Azul firmou acordo de investimento adicional com determinados credores, que prevê aportes de US$ 100 milhões no âmbito da oferta pública. Com isso, o volume total de novos recursos pode alcançar US$ 300 milhões.

A companhia também celebrou acordos autônomos de subscrição de derivativos com a United e com os credores participantes do investimento adicional. Caso exercidos, esses bônus poderão elevar os investimentos em até aproximadamente US$ 15 milhões pela United e US$ 10 milhões pelos credores. Segundo a empresa, os bônus não conferem direitos adicionais de governança ou direitos políticos além dos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Consórcio ganha força na compra de motos; mais de 50% optam por modelos 0km

Consórcio ganha força na compra de motos; mais de 50% optam por modelos 0km Economia Golpes digitais avançam; veja quais são os fatores de risco

Golpes digitais avançam; veja quais são os fatores de risco Economia Liquidação do Banco Pleno atinge 160 mil clientes e leva FGC a liberar R$ 4,9 bi

Liquidação do Banco Pleno atinge 160 mil clientes e leva FGC a liberar R$ 4,9 bi Economia Quem é Augusto Lima, dono do Banco Pleno liquidado pelo BC

Quem é Augusto Lima, dono do Banco Pleno liquidado pelo BC Economia Banco Central decreta liquidação do Banco Pleno, ligado ao Master

Banco Central decreta liquidação do Banco Pleno, ligado ao Master Economia Ajuda brasileira a Cuba será limitada