Dar crédito ao microempreendedor é antecipar sonho, diz presidente do Sebrae

Cuiabá (MT) — Empreender no Brasil não é uma tarefa simples. Para quem é microempreendedor o caminho costuma ser ainda mais desafiador, especialmente quando o assunto é acesso a crédito. Sem capital para investir ou manter o caixa, muitos negócios promissores acabam ficando pelo caminho.
É justamente nesse ponto que iniciativas de crédito orientado fazem diferença. O programa Acredita, do Sebrae, foi criado para ampliar o acesso de micro e pequenos empreendedores a financiamentos com taxas mais atrativas, por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). Além do recurso financeiro, o programa oferece acompanhamento técnico para ajudar o empreendedor a tomar decisões mais seguras.
Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, facilitar o crédito significa antecipar sonhos. “É um processo imprescindível para levar mais qualidade de vida ao nosso povo”, afirma.
Nesta quinta-feira (5/3), Lima visitou dois pequenos negócios em Mato Grosso ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do tetracampeão mundial e embaixador do Acredita, Raí Oliveira. Um deles foi a Guloso Sorvetes, em Várzea Grande, comandada por pai e filho, Cláudio Luiz de Barros e Eduardo Deambrosio.
A empresa começou as atividades em 2019, pouco tempo antes da pandemia de covid-19, um dos períodos mais difíceis para novos empreendimentos. O acesso a R$ 55 mil por meio do programa ajudou a manter o negócio funcionando e permitiu que os proprietários dessem um passo além: a construção de uma fábrica própria de sorvetes.
Hoje, a produção chega a 60 mil picolés por mês e cerca de 4 mil litros de sorvete, feitos com polpa de fruta e sem gordura trans.
Segundo Deambrosio, o financiamento foi decisivo para equilibrar as contas enquanto a empresa crescia. “Sem o empréstimo, seria muito difícil manter um caixa autossuficiente para pagar as despesas do dia a dia e tocar a obra ao mesmo tempo”, explica. A próxima meta da família é abrir uma unidade em Cuiabá ainda neste ano.
Desde 2024, o Sebrae já viabilizou mais de 133 mil operações de crédito, que somam R$ 11 bilhões em empréstimos. Nesse período, também foram realizados mais de 1 milhão de atendimentos com crédito assistido, alcançando cerca de 721 mil pequenos negócios.
Outro exemplo visitado pelas autoridades foi a academia LA Fitness, administrada pela empreendedora Thami Ribeiro. O apoio recebido ajudou a reorganizar o negócio após um período de endividamento.
“Temos a academia há 11 anos. Decidimos investir em um novo prédio sem recursos e acabamos financiando tudo no cartão de crédito. Isso gerou dívidas”, conta.
Com orientação do Sebrae, Thami conseguiu reestruturar a gestão financeira da empresa. Para ela, o acompanhamento é tão importante quanto o acesso ao dinheiro.
“Muitas vezes a gente empreende sem ter todas as ferramentas de gestão. Ter esse suporte, principalmente na parte financeira, faz muita diferença para tomar decisões mais conscientes e sustentáveis”, ressalta.
Sancionado pelo governo federal em 2024, o programa Acredita foi criado para ampliar e democratizar o acesso ao crédito para pequenos negócios. A estratégia do Sebrae se apoia em dois pilares: oferecer garantias complementares por meio do Fampe e disponibilizar atendimento especializado para orientar os empreendedores.
Para fortalecer a iniciativa, a instituição fez um aporte de R$ 2 bilhões no Fampe, com potencial para gerar até R$ 30 bilhões em crédito no mercado para micro e pequenas empresas nos próximos anos.
