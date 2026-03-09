Petróleo reverte queda após Trump sinalizar fim de conflito

O preço do petróleo voltou a se estabilizar no final da tarde desta segunda-feira (9/3), após atingir quase US$ 120 o barril. As cotações foram impactadas inicialmente pelo ataque direto dos Estados Unidos a reservas da commodity no Irã na noite do dia anterior. Já durante a madrugada, o preço da commodity alcançou o pico em todas as principais cotações a nível global.

Ao longo do dia, no entanto, o valor se arrefeceu até recuo com o fechamento oficial do mercado. Por volta das 18h, no horário de Brasília, o barril de petróleo Brent, utilizado como referência na maior parte do mundo, operava em baixa de cerca de 4%, sendo negociado próximo a US$ 90, enquanto que o West Texas Intermediate (WTI) – padrão dos Estados Unidos – recuava 8%.

O momento de virada de chave veio durante uma entrevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à rede de televisão norte-americana CBS News, onde ele afirma que a guerra estaria “praticamente concluída”, citando a perda de capacidade do Irã de se defender. “Os mísseis estão dispersos. Os drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive as fábricas de drones. Se você olhar, não sobrou nada. Não restou nada do ponto de vista militar”, apontou Trump.

Na análise de Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o momento de alta da commodity beneficiou diretamente empresas do setor de energia, com destaque para a Petrobras, cujas ações preferenciais (PETR4) avançaram 2,49% no fechamento. “Além disso, o fato de o país ser um exportador relevante de petróleo e não estar diretamente envolvido no conflito contribuiu para o sentimento de mercado, favorecendo tanto a bolsa quanto o real.”

