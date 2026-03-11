CNC: 4 em cada 5 famílias brasileiras estão endividadas, mostra levantamento

Sem alívio consistente nos juros, a capacidade das famílias de limpar seus cadastros fica seriamente comprometida, diz CNC - (crédito: Reprodução)

O percentual de famílias endividadas no Brasil atingiu o maior nível em toda a série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em 2010. O levantamento realizado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que em fevereiro de 2026, 80,2% desses grupos possuíam alguma dívida, o que indica um aumento de 3,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (11/3) ainda revelam que a inadimplência voltou a subir em fevereiro, após três meses de queda. Nesse período, a taxa subiu para 29,6%, o que, na visão do presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, é um impacto direto do nível elevado da taxa de juros no país. Desde junho de 2025, a Selic permanece no maior nível em quase 20 anos, a 15% ao ano (a.a.).

“Embora o crédito seja um motor essencial para o consumo, o custo do dinheiro permanece proibitivo, criando um ciclo perigoso em que o aumento das dívidas é potencializado por juros altos que dificultam a amortização. Sem alívio consistente nos juros, a capacidade das famílias de limpar seus cadastros fica seriamente comprometida, o que acaba por frear o dinamismo do nosso comércio e serviços”, destaca Tadros.

Dificuldade em honrar compromissos

Para o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, embora o endividamento recorde assuste, o que preocupa mais a entidade é o nível elevado da inadimplência, que representa a parcela da população endividada que não consegue honrar com esses compromissos financeiros e ficam com o nome “sujo”.

De acordo com a pesquisa, o tempo médio de atraso dos pagamentos subiu para 65,1 meses, o que representa o nível mais alto desde o fim de 2024. Além disso, a parcela de consumidores inadimplentes por mais de 90 dias avançou para 49,5%, evidenciando que os atrasos estão cada vez mais longos.

“O aumento do endividamento preocupa, não costumamos ver esse nível, mas o crescimento da inadimplência preocupa ainda mais porque é mais um sintoma do estrago que esse longo período de aperto monetário que a alta Selic provoca no orçamento das famílias brasileiras”, analisa Bentes.