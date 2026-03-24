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AGU mantém condenação de envolvidos em fraude do INSS

Os culpados, de acordo com a Previdência Social, desviaram mais de R$ 1,2 milhão por meio de experiências de trabalho falsas

Envolvidos criavam históricos profissionais falsos e inventavam vínculos de trabalho inexistentes, por meio da manipulação de dados dos sistemas do órgão - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Envolvidos criavam históricos profissionais falsos e inventavam vínculos de trabalho inexistentes, por meio da manipulação de dados dos sistemas do órgão - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Advocacia-Geral da União (AGU) decidiu manter a condenação de envolvidos em um esquema de fraude contra a Previdência Social. Além de terem sido considerados culpados de desvios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os responsáveis serão obrigados a ressarcir o que foi furtado.

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De acordo com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), os envolvidos criavam históricos profissionais falsos e inventavam vínculos de trabalho inexistentes, por meio da manipulação de dados dos sistemas do órgão. Com a falsificação, os acusados recebiam benefícios sem realmente possuírem o direito de tal, o que gerou, segundo o instituto, prejuízo de mais de R$ 1,2 milhão.

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O procurador federal da 2ª Região, Alexandre Hideo Wenichi, que atuou no caso, afirma que “a confirmação da condenação demonstra o compromisso das instituições com a proteção dos recursos públicos e com a integridade do sistema previdenciário, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente tem direito”.

O TRF analisou os recursos e continuou com a decisão da Justiça Federal, que apontou a atuação consciente dos envolvidos para viabilizar os pagamentos indevidos.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa*
postado em 24/03/2026 16:01
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