Pix fora do ar: quais são seus direitos se uma conta não for paga?

O Pix apresentou instabilidade e você não conseguiu pagar uma conta que vencia hoje? A situação pode gerar preocupação com multas e juros, mas a legislação protege o consumidor que tenta cumprir suas obrigações e é impedido por uma falha técnica.

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De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços. É importante diferenciar se o problema ocorreu especificamente no aplicativo do seu banco ou se foi uma instabilidade geral do sistema Pix. No primeiro caso, a responsabilidade da instituição é mais direta. Se a falha for geral, é fundamental que você consiga comprovar a tentativa de pagamento para demonstrar boa-fé. Com essa comprovação, cobranças adicionais como juros e multas por atraso são consideradas indevidas.

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O que fazer durante a instabilidade?

A melhor forma de proteger seus direitos é documentar a tentativa de pagamento. Guardar provas de que você tentou quitar o débito, mas foi impedido pela falha no sistema, é fundamental. Veja um passo a passo prático para se resguardar:

Tire prints da tela: capture todas as mensagens de erro que aparecerem no aplicativo do seu banco ou da instituição de pagamento.

Anote os detalhes: registre a data e o horário exato em que você tentou realizar a transação.

Procure alternativas: verifique se a empresa credora oferece outros meios de pagamento, como boleto bancário ou cartão de crédito. Tentar usar outra forma demonstra boa-fé.

Comunique a falha: entre em contato com seu banco para informar sobre o problema. Anote o número de protocolo do atendimento, pois ele servirá como prova.

Fui cobrado com juros. E agora?

Caso a cobrança com juros e multa chegue, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa que emitiu o boleto. Apresente as provas que você reuniu, como os prints da tela de erro e o protocolo de atendimento do seu banco, e solicite a emissão de uma nova fatura com o valor original e um novo vencimento. É importante agir dentro de um prazo razoável ao receber a cobrança para formalizar sua contestação.

Se a empresa se recusar a remover os encargos, o próximo passo é registrar uma reclamação formal nos órgãos de defesa do consumidor. Você pode procurar o Procon da sua cidade ou utilizar a plataforma online Consumidor.gov.br, mantida pelo governo federal.

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Também é possível abrir uma reclamação diretamente no Banco Central, que é o órgão regulador do sistema financeiro. A queixa formaliza o ocorrido e pressiona as instituições a resolverem a situação para evitar possíveis sanções.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.