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Petrobras confirma à CVM que avalia recompra da Refinaria de Mataripe

Estatal disse que analisa oportunidades de negócios e que o interesse existe desde 2023

Refinaria Isaac Sabbá (Reman) foi inaugurada em 3 de janeiro de 1957 e está localizada à margem esquerda do Rio Negro, em Manaus, estado do Amazonas. - (crédito: Petrobras/Divulgação)
Refinaria Isaac Sabbá (Reman) foi inaugurada em 3 de janeiro de 1957 e está localizada à margem esquerda do Rio Negro, em Manaus, estado do Amazonas. - (crédito: Petrobras/Divulgação)

A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que avalia a eventual recompra da Refinaria de Mataripe na Bahia. O posicionamento foi enviado após questionamento do órgão regulador sobre declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento na Refinaria Gabriel Passos na sexta-feira (20/3).

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Na ocasião, o petista afirmou que o governo pretende retomar o controle da unidade baiana. “Vamos comprar de volta a refinaria na Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos”, disse.

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A CVM solicitou esclarecimentos à estatal sobre a veracidade da informação e o motivo de não ter sido divulgado um fato relevante ao mercado. Em resposta, a Petrobras afirmou que analisa continuamente oportunidades de negócios e que o interesse pela refinaria já havia sido comunicado anteriormente, em dezembro de 2023 e em março de 2024. Segundo a empresa, não houve fato novo que justificasse nova comunicação formal.

A refinaria foi privatizada em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro, e vendida ao fundo Mubadala Capital, passando a ser operada pela empresa Acelen. A possível recompra ocorre em um contexto de instabilidade no mercado internacional de petróleo, com impactos associados ao conflito no Irã.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 25/03/2026 17:03 / atualizado em 25/03/2026 17:04
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