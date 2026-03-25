Petrobras confirma à CVM que avalia recompra da Refinaria de Mataripe

A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que avalia a eventual recompra da Refinaria de Mataripe na Bahia. O posicionamento foi enviado após questionamento do órgão regulador sobre declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento na Refinaria Gabriel Passos na sexta-feira (20/3).
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Na ocasião, o petista afirmou que o governo pretende retomar o controle da unidade baiana. “Vamos comprar de volta a refinaria na Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos”, disse.
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A CVM solicitou esclarecimentos à estatal sobre a veracidade da informação e o motivo de não ter sido divulgado um fato relevante ao mercado. Em resposta, a Petrobras afirmou que analisa continuamente oportunidades de negócios e que o interesse pela refinaria já havia sido comunicado anteriormente, em dezembro de 2023 e em março de 2024. Segundo a empresa, não houve fato novo que justificasse nova comunicação formal.
A refinaria foi privatizada em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro, e vendida ao fundo Mubadala Capital, passando a ser operada pela empresa Acelen. A possível recompra ocorre em um contexto de instabilidade no mercado internacional de petróleo, com impactos associados ao conflito no Irã.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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