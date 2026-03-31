Barra ou ovo? A estratégia do brasileiro para economizar na Páscoa

Com a aproximação da Páscoa, os mercados brasileiros já vão entrando no clima. Decorações e promoções envolvendo ovos, caixas e barras de chocolate tomam contas das prateleiras e corredores à espera dos clientes. No entanto, com um aumento considerável no preço do chocolate nos últimos anos, os tradicionais ovos de Páscoa têm ficado em segundo plano.
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Estudos realizados pelo Google em parceria com a Offerwise, empresa especializada em pesquisa de mercado e coleta de dados, mostram que 69% dos brasileiros pretendem comprar chocolates para a Páscoa este ano. No entanto, a pesquisa mostra que, na hora de presentear, 57% das pessoas vão recorrer a barras de chocolate, como uma alternativa mais acessível.
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Outra estratégia dos brasileiros para contornar os preços dos tradicionais ovos de Páscoa industrializados, é optar pelos feitos de forma artesanal. De acordo com o levantamento, entre aqueles que pretendem comprar ovos de Páscoa, 49% das pessoas vão comprar os artesanais, contra 50% que pretendem seguir a tradição dos "ovos do mercado". Os dados mostram que com a clara alta no valor dos ovos de Páscoa industrializados, os preços se equiparam, tornando os artesanais uma opção viável.
A alta no preço dos ovos de Páscoa se deve principalmente ao aumento do valor do cacau. Dados do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelam que o chocolate, tanto em barra quanto em bombons, até janeiro de 2026, teve um aumento superior a 25% em apenas 12 meses, o que reflete em um encarecimento generalizado no setor.
Páscoa fitness
Nem os chocolates escaparam da “era fitness”. Com uma alta de produtos voltados para o mundo da academia e para quem visa levar uma rotina com hábitos de alimentação mais saudáveis. Com isso, opções de chocolates veganos, zero açúcar, zero lactose e com propriedades proteicas, têm ganhado cada vez mais espaço entre aqueles que buscam o equilíbrio neste feriado.
O estudo do Google e da Offerwise também revela que a Páscoa de 2026 será marcada pelo imediatismo. O estudo mostrou que 77% dos brasileiros pretendem fazer as pesquisas nos preços dos chocolates com pouca antecedência ao feriado. Por ser um produto “frágil”, o varejo físico continua sendo o principal meio para a procura dos ovos de Páscoa.
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca
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