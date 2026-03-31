Barra ou ovo? A estratégia do brasileiro para economizar na Páscoa

Estudos realizados pelo Google em parceria com a Offerwise, empresa especializada em pesquisa de mercado e coleta de dados, mostram que 69% dos brasileiros pretendem comprar chocolates para a Páscoa este ano - (crédito: Havanna)

Com a aproximação da Páscoa, os mercados brasileiros já vão entrando no clima. Decorações e promoções envolvendo ovos, caixas e barras de chocolate tomam contas das prateleiras e corredores à espera dos clientes. No entanto, com um aumento considerável no preço do chocolate nos últimos anos, os tradicionais ovos de Páscoa têm ficado em segundo plano.

Estudos realizados pelo Google em parceria com a Offerwise, empresa especializada em pesquisa de mercado e coleta de dados, mostram que 69% dos brasileiros pretendem comprar chocolates para a Páscoa este ano. No entanto, a pesquisa mostra que, na hora de presentear, 57% das pessoas vão recorrer a barras de chocolate, como uma alternativa mais acessível.

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Outra estratégia dos brasileiros para contornar os preços dos tradicionais ovos de Páscoa industrializados, é optar pelos feitos de forma artesanal. De acordo com o levantamento, entre aqueles que pretendem comprar ovos de Páscoa, 49% das pessoas vão comprar os artesanais, contra 50% que pretendem seguir a tradição dos "ovos do mercado". Os dados mostram que com a clara alta no valor dos ovos de Páscoa industrializados, os preços se equiparam, tornando os artesanais uma opção viável.

A alta no preço dos ovos de Páscoa se deve principalmente ao aumento do valor do cacau. Dados do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelam que o chocolate, tanto em barra quanto em bombons, até janeiro de 2026, teve um aumento superior a 25% em apenas 12 meses, o que reflete em um encarecimento generalizado no setor.

Páscoa fitness

Nem os chocolates escaparam da “era fitness”. Com uma alta de produtos voltados para o mundo da academia e para quem visa levar uma rotina com hábitos de alimentação mais saudáveis. Com isso, opções de chocolates veganos, zero açúcar, zero lactose e com propriedades proteicas, têm ganhado cada vez mais espaço entre aqueles que buscam o equilíbrio neste feriado.

O estudo do Google e da Offerwise também revela que a Páscoa de 2026 será marcada pelo imediatismo. O estudo mostrou que 77% dos brasileiros pretendem fazer as pesquisas nos preços dos chocolates com pouca antecedência ao feriado. Por ser um produto “frágil”, o varejo físico continua sendo o principal meio para a procura dos ovos de Páscoa.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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