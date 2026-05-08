BYD muda garantia no Brasil e encerra quilometragem ilimitada em 2026

Agora, com a atualização, os carros de uso pessoal passam a ter garantia de 6 anos ou 200 mil quilômetros rodados, valendo o que ocorrer primeiro - (crédito: BYD/divulgação )

A montadora BYD Brasil anunciou, nesta sexta-feira (8/5), mudanças na política de garantia dos veículos vendidos no país. As novas regras passam a valer para os modelos 2026/2027 e encerram a cobertura com quilometragem ilimitada para clientes de uso particular, uma das características mais divulgadas pela marca nos últimos anos.

Antes os consumidores contavam com a garantia de seis anos, mas sem o limite de quilometragem. Agora, com a atualização, os carros de uso pessoal passam a ter garantia de 6 anos ou 200 mil quilômetros rodados, valendo o que ocorrer primeiro.

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O que muda para quem compra um BYD

Na prática, essa nova alteração vai impactar os motoristas que utilizam o veículo com maior frequência. Especialistas do setor automobilístico pontuam que a mudança deve impactar apenas uma parcela menor dos consumidores, já que a média anual de rodagem do brasileiro gira em torno de 15 mil quilômetros por ano.

Dessa forma, um motorista comum levaria mais de uma década para atingir os 200 mil quilômetros estabelecidos no novo contrato. Mesmo assim, a decisão gerou repercussão entre consumidores e entusiastas da marca, principalmente porque a quilometragem ilimitada era considerada um diferencial competitivo da BYD no mercado nacional de veículos elétricos e híbridos.

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Mudanças para motoristas de aplicativo e frotistas

As alterações também atingem veículos de uso comercial, como carros utilizados em aplicativos de transporte e frotas empresariais, que nesse caso, a garantia total do veículo passou de dois para seis anos, mas continua limitada a 100 mil quilômetros rodados.

Já a bateria de tração sofreu uma redução significativa na cobertura de quilometragem. O componente contava com garantia de até 500 mil quilômetros em uso comercial, com a mudança o limite caiu para 200 mil quilômetros, mantendo o prazo de oito anos.

Por outro lado, alguns componentes tiveram melhorias na cobertura, como o sistema de alta tensão que passou a contar com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros para uso comercial, ampliando o limite anterior.

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Componentes eletrônicos terão cobertura menor

Outro ponto que chama atenção nas novas regras é a redução da cobertura para a central multimídia e as luzes externas que passam passam a ter garantia de até 36 meses ou 60 mil quilômetros para uso particular. No uso comercial, a cobertura desses itens será de apenas 12 meses. A bateria auxiliar de 12V segue com garantia de 12 meses ou 20 mil quilômetros.

Clientes antigos não serão afetados

Segundo o portal AutoEsporte, a BYD informou que as mudanças não terão efeito retroativo, então os consumidores que compraram veículos 2024/2025 ou anteriores continuarão com as condições de garantia previstas no contrato assinado no momento da compra.

Para manter a cobertura válida, os proprietários deverão seguir rigorosamente o plano de revisões periódicas em concessionárias autorizadas da marca. Os intervalos continuam sendo de 12 meses ou 20 mil quilômetros (dependendo do modelo).

A marca chinesa não se manifestou oficialmente sobre as mudanças.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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