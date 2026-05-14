Correios ampliam atuação para áreas de crédito, seguros e telefonia

O governo federal autorizou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (14/5), os Correios a ampliarem sua atuação para novos segmentos de mercado, incluindo a comercialização de produtos financeiros, seguros e serviços de telefonia móvel. A medida faz parte da estratégia da estatal para diversificar receitas diante da sequência de prejuízos acumulados nos últimos anos.
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Os Correios poderão intermediar a venda de seguros de vida, veículos, residências e viagens, além de consórcios, títulos de capitalização, operações de crédito e produtos de investimento. A proposta é utilizar a estrutura de agências espalhadas pelo país para firmar parcerias com bancos e seguradoras, principalmente em municípios com menor presença de instituições financeiras.
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A estatal também recebeu autorização para atuar como operadora móvel virtual (MVNO). Na prática, os Correios poderão comercializar planos de telefonia celular próprios utilizando a infraestrutura já existente de operadoras do setor.
Os Correios encerraram 2025 com prejuízo de R$ 8,5 bilhões, valor mais de três vezes superior ao deficit de R$ 2,6 bilhões registrado em 2024. Com isso, a estatal acumula 14 trimestres consecutivos de resultados negativos.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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