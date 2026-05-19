Mirassol se classifica para as oitavas de final da Libertadores

Em sua primeira participação da história na Libertadores, o Mirassol vai seguir adiante no torneio continental. Nesta terça-feira (19/5), contra o Always Ready, o time do interior paulista venceu por 2 x 1 e garantiu classificação antecipada para as oitavas de final, já que chegou aos 12 pontos, enquanto LDU e Lanús têm seis. Por sua vez, o time da Bolívia, com três unidades e na última colocação, não tem chance sequer de brigar por vaga na Sul-Americana.

Em jogo disputado com portões fechados, no Paraguai (a Conmebol retirou a partida da Bolívia pelo clima de forte instabilidade social), o domínio do time paulista se traduziu logo nos primeiros minutos do confronto. Não por acaso, aos 10, uma trama pelo lado esquerdo do placar teve Alesson partindo em velocidade e cruzando por baixo para Shaylon tocar de primeira, pro fundo das redes do arqueiro Alain Baroja.

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A dianteira do Leão Capira, mediante o controle que apresentava da partida, só não se tornou maior porque o tento de Edson Carioca, com 29 minutos, foi anulado. O motivo foi o lateral Igor Cariús, antes de fazer o cruzamento, ter recebido em posição de impedimento.

Com raras oportunidades de chegar ao ataque, o Always Ready chegou a capitalizar sua primeira finalização quando Jesús Maraude bateu de fora da área, mandando no extremo canto esquerdo de Alex Muralha. Todavia, o meio-campista Dario Torrico atrapalhou a visão do goleiro da equipe brasileira estando em impedimento, algo que motivou a revisão e anulação do tento por parte do árbitro uruguaio José Burgos.

Diferentemente da primeira parte do confronto, o duelo não teve o Mirassol "sobrando" logo de início, pelo contrário. Com a necessidade de buscar a virada para ter chances matemáticas de seguir na Liberta, os bolivianos avançaram suas linhas e foram mais frequentes no plano ofensivo. Não por acaso, o time de El Alto ficou, a maior parte do tempo, com mais finalizações no tempo complementar que os brasileiros.

Após os 20 minutos, o Leão Caipira até equilibrou as ações, mas o time dirigido por Marcelo Straccia foi quem encontrou as redes novamente com Maraude. Dessa vez, o camisa 10 teve seu tento validado após dominar na ponta direita da grande área e chutou forte, cruzado, no canto direito de Muralha.

Menos de um minuto. Foi isso que o centroavante Nathan Fogaça precisou, após ser acionado, para marcar o tento que garantiu a vaga do Mirassol nas oitavas de final da Libertadores. Aos 37 minutos, após cruzamento de Carlos Eduardo, Alesson escorou de cabeça e o camisa 9 do time paulista tocou para as redes. 2 x 1, placar final na cidade de Assunção.

ALWAYS READY 1 x 2 MIRASSOL

Libertadores Fase de Grupos (5ª Rodada)

Data e hora: 19/05/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Tigo La Huerta, em Assunção (PAR)

Gols: Shaylon (10’/1°T) (0-1), Maraude (30’/2°T) (1-1), Nathan Fogaça, (37’/2°T) (1-2)



ALWAYS READY: Baroja; Carlitos Rodriguez, Miranda, Suárez e Dieguito Rodriguez (Medina, 17’/2°T); Cuellar, Nava (Godoy, 36’/2°T), Saucedo (Pasadore, 17’/2°T), Torrico (Rai Lima, 39’/1°T) e Maraude; Triverio. Técnico: Marcelo Straccia.



MIRASSOL: Alex Muralha; Igor Cariús (Rodrigues, 10’/2°T), João Victor, Wanderson Machado e Victor Luis; José Aldo, Denilson (Chico Kim, 37’/2°T), Carlos Eduardo, Shaylon (Mugni, 45’/2°T) e Edson Carioca (Nathan Fogaça, 37’/2°T); Alesson (Galeano, 45’/2°T). Técnico: Rafael Guanaes.



Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

VAR: Mathías de Armas (URU)



Cartões Amarelos: Cuellar, Maraude, Navas, Saucedo (ALW); Carlos Eduardo, Igor Cariús, Victor Luis (MIR)

Cartões Vermelhos: Victor Luis (47’/2°T)