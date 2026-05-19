Na reestreia de Dorival, São Paulo empata com o Millonarios

São Paulo vacila no fim e fica no empate com o Millionarios - (crédito: Divulgação/Millonarios FC)

Na reestreia de Dorival Júnior, o São Paulo novamente não fez uma boa partida e ficou no empate em 1 x 1 com o Millionarios, nesta terça-feira (19/5), no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Tricolor chegou a sair na frente com Luciano, em um frangaço do goleiro Novoa. Contudo, nos minutos finais, Hurtado aproveitou erro de Dória e deixou tudo igual. E os colombianos só não viraram a partida porque Contreras ainda desperdiçou um pênalti.

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Com o resultado, o São Paulo foi aos nove pontos e pode perder a liderança do Grupo D, caso o O'Higgins vença o Boston River, em seu compromisso. Já o Millionários está na segunda colocação, com oito pontos somados, mas também pode ser ultrapassado pelos chilenos.

O técnico Dorival Júnior, treinador, iniciou sua terceira passagem pelo Tricolor Paulista e teve uma recepção acalorada. Ao subir do vestiário e ir em direção ao banco de reservas, o técnico teve seu nome ovacionado e gritado pela torcida presente no MorumBis. Além disso, nas redes sociais, o torcedor são-paulino também aclamou o comandante.

Na estreia de Dorival Júnior, o São Paulo assumiu o controle do jogo desde os primeiros minutos diante do Millonarios, impondo pressão, mas ainda encontrando dificuldades para ser efetivo no setor ofensivo. Apesar do domínio, o Tricolor pecava nas decisões perto da área e acumulava erros no passe final.

Até que Luciano resolveu arriscar de longa distância e contou com um enorme frango do goleiro Novoa, que deixou a bola escapar e viu os donos da casa abrirem o placar. Embalado pelo gol, o Soberano criou outras oportunidades para ampliar, mas desperdiçou suas chances. Do outro lado, o Millonarios quase empatou com David Silva, que exigiu grande defesa de Rafael antes do intervalo.

Na etapa final, o São Paulo voltou pressionando e quase ampliou logo nos primeiros minutos, com Ferreira e Artur levando perigo ao gol de Novoa. No entanto, o Millonarios cresceu na partida, passou a ocupar mais o campo ofensivo e começou a incomodar Rafael. Aos 35 minutos, o castigo veio após um erro de Dória na saída de bola. Hurtado aproveitou, finalizou, contou com desvio em Alan Franco e empatou o duelo no MorumBis.

O gol deixou o jogo aberto. O São Paulo tentou retomar a vantagem em uma pressão final, mas esbarrou em Novoa e na falta de pontaria. O Millonarios, por sua vez, desperdiçou a chance da virada aos 40. Dória, em péssima partida, derrubou Álex Castro na área e o juiz assinalou pênalti. Contudo, Contreras isolou por muito. Nos minutos finais, o Tricolor ainda insistiu no ataque, mas o empate por 1 a 1 acabou confirmado. No último lance, aliás, os colombianos teriam um contra-ataque mortal para virar a partida, mas o árbitro encerrou o embate antes da finalização da jogada.

SÃO PAULO 1X1 MILLIONARIOS

Copa Sul-Americana Fase de Grupos (5ª Rodada)

Data e horário: 19/05/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 62.819 presentes

Gols: Luciano, 08/1ºT (1x0); Hurtado, 35/2ºT (1x1)



SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Dória, Alan Franco e Enzo Díaz (Lucca, 39/2ºT); Danielzinho (Luan, 39/2ºT) , Bobadilla e Luciano (André Silva, 39/2ºT); Artur, Ferreira (Wendell, 17/2ºT) e Calleri (Tapia, 29/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.



MILLONARIOS-COL: Novoa; Llinás, Sérgio Mosquera, Jorge Arias e Valencia (Bangueros, 39/2ºT); Mateo García (Vega, 29/2ºT), Ureña, Viveros e David Silva (Álex Castro, 12/2ºT); Leonardo Castro (Hurtado, 29/2ºT) e Contreras.Técnico: Fabián Bustos.



Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Calleri, Artur, Bobadilla e Ferreira (SAO); Sérgio Mosquera, Álex Castro e Viveros (MIL)