Cruzeiro arranca empate com Boca na Bombonera e fica perto da classificação

O Cruzeiro vai definir sua vida na Libertadores no Mineirão. Isto porque o time celeste arrancou um empate importante com o Boca Juniors por 1 a 1, em jogo tenso, nesta terça-feira (19/5), na La Bombonera, pela quinta rodada do Grupo D da competição. Merentiel abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Fagner encerrou jejum e garantiu o empate na segunda etapa. Na segunda metade da etapa final, Gerson foi expulso, enquanto o camisa 16 do time argentino teve um gol anulado.

Com o resultado, o Cruzeiro agora soma oito pontos na primeira colocação, enquanto o Boca Juniors está na vice-liderança, com sete somados. Assim, a Raposa jogará a rodada final dependendo apenas das próprias forças para se classificar. Além disso, se a Universidad Católica vencer o Barcelona-EQU, na quinta-feira (21/5), jogará a rodada final por um empate contra o Boca para ser o primeiro colocado do grupo.

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Na última rodada, a Raposa recebe o Barcelona-EQU, na quinta-feira (28/5), às 21h30, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Boca , por sua vez, encara a Universidad Católica, também na La Bombonera.

Grandes defesas de Otávio e falta de reação

Dentro de casa, o Boca Juniors implementou pressão nos minutos iniciais e conseguiu assustar o Cruzeiro. O gol saiu aos 14 minutos, quando Leandro Paredes cobrou falta em direção ao gol, a bola passou para todo e Merentiel apenas colocou para rede. O placar, aliás, poderia ser aberto muito antes. Afinal, o jovem goleiro Otávio fez três grandes defesas, duas do autor do gol e outra de Milton Giménez sendo um milagre duplo. Depois do gol, os Xeneizes diminuíram o ritmo e administraram o resultado. Do outro lado, o tim celeste ganhou território após 30 minutos. A primeira grande chance foi com Kaio Jorge que recebeu grande lançamento de Matheus Pereira, mas o goleiro Leandro Brey defendeu. No entanto, ficou só nisso.

Empate, expulsão e fim dramático

Na volta para segunda etapa, o Boca Juniors iniciou no mesmo ritmo do primeiro tempo: com intensidade. No entanto, o Cruzeiro conseguiu reduzir o ímpeto e foi mais efetivo. Kaiki Bruno cruzou, a bola passou para todo mundo e Fagner aproveitou para soltar uma bomba e balançar a rede pela primeira vez pelo clube. Os donos da casa ainda assustaram após cobrança de escanteio, mas estava em posição irregular. Porém, a Raposa respondeu na sequência e teve grande chance da virada com Christian após grande jogada de Matheus Pereira.

Contudo, a equipe cruzeirense complicou a sua vida em momento que estava melhor em campo. Gerson deu carrinho em Leandro Paredes em disputa por baixo e foi expulso da partida após revisão do VAR. Na sequência o camisa 5 do Boca quase tirou o empate no placar. Com um a mais, os Xeneizes, assim, foram para o ataque para tentar retomar a frente no placar. Zeballos e Aranda tiveram as melhores oportunidades.

Nos minutos finais, os dois times obtiveram chances. Pelo lado cruzeirense, Neiser Villarreal saiu cara a cara sozinho com Leandro Brey e chutou por baixo em cima do goleiro. Seria o gol da virada. Do outro lado, o Boca chegou a balançar as redes com Merentiel, mas a bola pegou na mão de Delgado antes do gol.

BOCA JUNIORS 1×1 CRUZEIRO

5ª Rodada Fase de Grupos da Libertadores

Data: 19/05/2026

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

Público/Renda:

Gols: Merentiel, 14’/1°T (1-0) e Fagner, 8’/2°T (1-1)

BOCA JUNIORS: Leandro Brey; Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Tomás Belmonte (Zeballos, 26’/2°T), Leandro Paredes, Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Milton Giménez (Romero, 40’/2°T). Técnico: Claudio Úbeda.

CRUZEIRO: Otávio, Fagner (Kauã Moraes, 28’/2°T), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira (João Marcelo, 35’/2°T); Bruno Rodrigues (Sinisterra, 17’/2°T) e Kaio Jorge (Villareal, 35’/2°T). Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Cartão Amarelo: Ayrton Costa, Zeballos (BOC), Fagner, Villarreal (CRU),

Cartão Vermelho: Gerson, 23’/2°T (CRU)