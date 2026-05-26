Durigan apoia acordo para salvar BRB, mas pondera "compromissos fiscais"

Durigan e Celina Leão fazem entrevista coletiva no STF após reunião - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan afirmou nesta terça-feira (26/5), que o encontro com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão ( Republicanos-DF), representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), do Banco de Brasília (BRB), Banco Central (BC), entre outras instituições, serviu para estabelecer “parâmetros para que se conclua, em muito em breve, essa conciliação junto ao Supremo Tribunal Federal”. A reunião ocorreu na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.



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Ele ressaltou que a situação do BRB é grave e que as investigações continuarão, mas é preciso um compromisso “das operações de crédito, dos compromissos fiscais” para “corrigir erros e passar a ter uma situação melhor daqui em diante”.

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Durigan adiantou que os parâmetros vai envolver uma serie de tratativas, entre elas uma operação de crédito a ser tomada pelo GDF com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com fiança de um sindicato de bancos, públicos e privados. “Vai ser trabalhada uma operação de crédito a ser tomada pelo GDF com o Fundo de Garantias, com aval, confiança de um sindicato de bancos, envolvendo bancos públicos e bancos privados, com contragarantias a serem emprestadas pelo Governo do Distrito Federal”, disse.



O ministro acrescentou que solicitou ao ministro Fux, que todo recurso que seja recuperado, advindos das “investigações que apuram os atos ilícitos, que estão na origem desse problema, que elas prontamente vão ressarcir e recompor os cofres do GDF e do próprio BRB”. O ministro finalizou dizendo é preciso garantir que o interessei público “de um ente da federação tão importante como GDF seja respeitado”.



Por fim, exaltou a importância do BRB para a população do Distrito Federal, que presta um serviço importante e que não deveria ser afetado pela fraude. “Estamos todos muito embuídos no intuito de fechar um acordo o quanto antes, tanto com a presença do Banco Central, quanto com a AGU, do governo do DF, do BRB e também, aqui no meu caso, do Ministério da Fazenda”. O ministro disse que um novo encontro está marcado para esta quinta-feira (28/5) no STF.



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O Distrito Federal precisa de um empréstimo de cerca de R$ 6,6 bilhões para cobrir os prejuízos provocados pelo Banco Master, que tinha à frente o ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, que encontra-se preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ele está negociando com os investigadores uma delação premiada. A autorização do empréstimo, barrou, devido ao risco, classificado C, na Capacidade de Pagamento (Capag).