Etanol registra queda no preço em 20 estados e no Distrito Federal

O preço do etanol hidratado registrou a nona queda consecutiva na média nacional na semana entre 24 e 30 de maio de 2026. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas, o combustível foi vendido a R$ 4,22 por litro, recuo de aproximadamente 1,2% em relação à semana anterior. Já a gasolina comum permaneceu estável no período, com preço médio nacional de R$ 6,62 por litro.
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O movimento de queda foi observado na maior parte do país. O preço do etanol recuou em 20 estados e no Distrito Federal, permaneceu estável em duas unidades da Federação e apresentou alta em apenas quatro estados. Os maiores aumentos foram registrados no Amapá, onde o litro avançou 2,40%, chegando a R$ 5,98. Também houve alta no Maranhão, com aumento de 0,19%, para R$ 5,17; em Minas Gerais, que registrou elevação de 0,24%, para R$ 4,23; e no Pará, onde o preço subiu 0,20%, alcançando R$ 5,13 por litro.
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São Paulo, principal produtor e consumidor de etanol do país, apresentou o menor preço médio estadual, com o combustível vendido a R$ 3,93 por litro após queda de 2,08% na semana. Considerando os preços praticados individualmente nos postos, o menor valor encontrado foi de R$ 2,95 em São Paulo, enquanto o mais elevado chegou a R$ 6,39 na Bahia.
No mercado da gasolina, o comportamento foi mais heterogêneo. Houve redução dos preços em 16 estados, aumento em oito e estabilidade em três unidades federativas.
De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), os preços do etanol vêm operando em níveis historicamente baixos desde abril, atingindo o menor valor real desde junho de 2024. O movimento é atribuído principalmente à elevada oferta do combustível no início da safra e à menor presença das distribuidoras nas negociações do mercado spot.
Diesel
Outra redução no mercado de combustíveis foi comunicado neste domingo (31/5) pela Petrobras que, a partir de hoje (1º/6), passará a conceder um desconto de R$ 0,3515 no litro do óleo diesel A, voltado para o uso rodoviário e comercializado com as distribuidoras.
Com a alteração, o preço médio do diesel comercializado pela estatal passa a registrar uma queda real de 37,4% em relação ao valor praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação acumulada no período.
O texto prevê o pagamento de uma subvenção de R$ 1,12 por litro para produtores e importadores de diesel rodoviário em todo o país. O objetivo é preservar a estabilidade dos preços, garantir o abastecimento nacional e evitar impactos mais severos sobre a inflação e os custos logísticos.
Em nota, a Petrobras informou que ainda analisa as condições operacionais e os detalhes da nova política de compensação. A companhia ressaltou que eventuais desdobramentos ou decisões relacionadas ao tema serão comunicados ao mercado assim que forem definidos.
A iniciativa faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo federal e pela estatal para minimizar os efeitos da volatilidade no setor de combustíveis. Entre os movimentos recentes está a redução de 14,2% no preço do querosene de aviação (QAV), anunciada para junho, além de um reajuste de R$ 0,04 por litro na gasolina vendida às distribuidoras.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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