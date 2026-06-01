Drone do iFood chega a SP para resolver entregas em condomínios

Drone da iFood transporta encomenda, representando a expansão do delivery aéreo para a Grande São Paulo, focado em rotas complexas - (crédito: Divulgação)

O iFood anunciou a expansão do uso de drones para a Grande São Paulo a partir desta segunda-feira (1º/6). A cidade de Barueri receberá pedidos por meio do novo modal em uma operação criada para solucionar rotas com altas taxas de rejeição pelos entregadores, que chegavam a quase 50% dos pedidos na região.

A escolha do local busca contornar a complexidade de acesso e o longo tempo de espera para entrar nos grandes condomínios da cidade. O objetivo é transformar trajetos antes evitados em operações rápidas e eficientes, mantendo o entregador como parte fundamental do processo.

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O fluxo começa no shopping Iguatemi, onde um mensageiro ou a robô autônoma Ada coleta os pedidos nos restaurantes. Em seguida, um drone percorre um trecho aéreo de 3,6 quilômetros em cinco minutos. A entrega da "última milha" é finalizada por um entregador de moto, que leva o pedido até o cliente.

“Essa integração garante que a tecnologia atue de forma complementar, ampliando as possibilidades de rotas sem substituir o papel essencial da pessoa entregadora”, explica Mariana Werneck, diretora sênior de logística do iFood.

A aeronave, desenvolvida pela empresa brasileira Speedbird Aero, voa a 50 km/h a uma altitude de 60 metros e suporta ventos de até 55 km/h e chuvas leves. A nova rota é a primeira de delivery no Brasil a sobrevoar áreas residenciais e possui certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

A operação em Barueri herda o sucesso de uma iniciativa em Sergipe, que conecta um shopping de Aracaju a moradores de Barra dos Coqueiros. Essa rota já superou a marca de 5 mil pedidos desde outubro de 2025 e reduziu um trajeto terrestre de 36 km para um voo de menos de três minutos.

Como funciona o drone do iFood

Capacidade: transporta até 5 kg.

Velocidade: atinge 50 km/h.

Altitude: voa a até 60 metros, equivalente a um prédio de 20 andares.

Segurança: possui GPS para navegação e paraquedas para emergências.

Operação: é comandado por um centro de controle da Speedbird Aero.

Frota: dois drones ficam disponíveis para o trajeto.

Resistência: suporta ventos de até 55 km/h e chuva leve.

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h30 às 22h30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.