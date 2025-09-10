Receita Federal agiliza liberação de encomendas internacionais com uso de IA

A logística de liberação de compras internacionais pela Receita Federal está mais eficiente com a adoção de ferramenta de inteligência artificial generativa. A plataforma está integrada ao sistema de raio-x do Aeroporto Internacional de Guarulhos e é usada tanto para inspeção de bagagens quanto para análise de encomendas que chegam ao Brasil.

Conforme adiantou ao Correio o presidente de Google Cloud para a América Latina, Eduardo Lopez, em entrevista concedida em maio, o sistema é pioneiro no país. O modelo utilizado é o Gemini e proporciona uma automatização que integra o Programa Remessa Conforme.

O início do uso no aeroporto ocorreu em dezembro de 2024 e a iniciativa foi um dos grandes anúncios do Google Cloud Summit Brasil, que ocorre nesta quarta e quinta-feiras (10 e 11/9), em São Paulo. A Receita Federal utilizou o modelo de IA generativa do Google, o Gemini, para desenvolver uma solução que automatiza a inspeção de bagagens e pacotes internacionais, agilizando a liberação das compras, evitando a entrada de itens irregulares no país e garantindo o controle aduaneiro.

São, em média, 800 mil remessas diárias ao Brasil. Antes, as compras internacionais aguardavam até dois meses para serem entregues, prazo que foi reduzido para menos de uma semana em muitos dos casos. Além da agilidade, ficou mais fácil identificar itens suspeitos ou com entrada irregular no Brasil, como armas, peças de carro, produtos médicos, drogas, entre outros. O operador é notificado quando algo fora do padrão seja identificado. Nesses casos, o próprio fiscal da Receita Federal pode fazer perguntas específicas à IA, utilizando a linguagem natural, por exemplo: ‘Existe alguma arma nessa mala?’

Impacto em impostos

A demora na verificação também impactava, segundo o Google, no recolhimento dos impostos, pois o pagamento do tributo ocorria depois da fiscalização e muitos produtos acabavam sendo entregues sem a cobrança do Imposto de Importação e do ICMS.

Ainda dentro do Programa Remessa Conforme, a Receita Federal concede aos compradores de produtos internacionais uma redução do imposto. O Imposto de Importação para produtos de até 50 dólares foi reduzido de 60% para 20%. Mercadorias acima desse valor têm um desconto de 20 dólares no pagamento final. Plataformas de e-commerce podem voluntariamente aderir ao programa da Receita Federal para enviar informações antecipadas de compras internacionais.

