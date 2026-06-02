Empresa abre 320 vagas remotas e híbridas de tecnologia: veja as áreas

Thaís Trapp, chefe de RH da Nava, busca talentos e reforça a estratégia de crescimento e desenvolvimento - (crédito: Divulgação)

A Nava, consultoria brasileira de tecnologia, anunciou a abertura de 320 vagas de trabalho. A iniciativa reflete o ritmo de expansão da companhia e a consolidação de sua liderança digital no mercado B2B.

Com o objetivo de ampliar sua presença entre as maiores empresas do país, a empresa busca profissionais que desejam protagonismo técnico e carreira em um ecossistema de alta visibilidade e impacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Com cerca de 2 mil colaboradores, a Nava atua como parceira estratégica de companhias dos setores de serviços financeiros, saúde, telecomunicações e varejo. As mais de 300 oportunidades, que incluem vagas para pessoas com deficiência (PcDs), abrangem diversos níveis de senioridade, com forte demanda por perfis Sênior e Especialista.

Os modelos de trabalho são flexíveis, com opções remotas e híbridas. A empresa possui polos em São Paulo, Campinas e outras regiões estratégicas do país.

Thaís Trapp, Chief Marketing & People Officer da Nava, destaca que a aceleração do negócio está ligada à atração e desenvolvimento de talentos. "Colocamos as pessoas no centro da nossa estratégia de crescimento, com uma agenda consistente de desenvolvimento, cultura, bem-estar e qualidade de vida", afirmou.

A companhia oferece um portfólio de benefícios, programas de formação contínua e trilhas de carreira. A jornada é complementada por assistência médica, odontológica e suporte especializado à saúde mental.

Confira o perfil das vagas

Tecnologia – Engenharia de Software

Desenvolvedores Backend: especialistas em .NET Core, C#, Java (versões 8 a 17+) e integração com Apache Kafka.

Desenvolvedores Frontend: perfis com domínio em Angular e React.

Desenvolvedores Fullstack: oportunidades para .NET/Angular e Java/React.

Desenvolvedores Mobile: foco em iOS (Swift 5.x+, UIKit, SwiftUI).

Liderança Técnica: Tech Leads e Especialistas .NET.

Dados, Analytics e Nuvem

Engenharia de Dados: profissionais para estruturação de pipelines e arquiteturas escaláveis.

Cloud & Platform: especialistas em Amazon Web Services (AWS), Azure e ferramentas de monitoração como Datadog e Dynatrace.

DevOps e Sustentação: engenheiros com experiência em Docker, Kubernetes e RabbitMQ.

Agilidade e Gestão de Produto

Agile: Scrum Masters e Agile Coaches para facilitação de times multidisciplinares.

Product: Product Owners (PO) focados em visão de negócio e entregas de valor.

Suporte, Operações e Field Services

Field Services: analistas de níveis I, II e III para suporte presencial e infraestrutura.

Sistemas: analistas de suporte técnico e sustentação de aplicações.

Qualidade e Experiência

QA: analistas de Testes e Automação para garantia de qualidade em ciclos contínuos.

Os interessados podem consultar os pré-requisitos e se candidatar no perfil oficial da Nava no site: https://www.geekhunter.com.br/en/nava-technology-for-business-1/jobs

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.