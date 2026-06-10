Laboratório faz mutirão com 60 vagas de emprego em Anápolis

O Laboratório Teuto realiza um mutirão de empregos nesta quinta-feira (11/6) em Anápolis (GO). A indústria farmacêutica busca preencher 60 vagas para o cargo de operador de produção, níveis I e II. A seleção acontece das 9h às 16h, no auditório do SENAI Roberto Mange.

As oportunidades são para o 2º turno e para o regime 12x36, que inclui os períodos diurno e noturno. Os selecionados terão início imediato. O processo seletivo é aberto ao público e todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

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Para participar da seleção, os candidatos devem ter ensino médio completo e conhecimento em máquinas e equipamentos. É exigida vivência comprovada em indústria farmacêutica e conhecimento em Boas Práticas de Fabricação (BPF). Homens precisam apresentar o certificado de reservista.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário fazer inscrição prévia e o atendimento será por ordem de chegada, limitado à capacidade do auditório.

Oportunidade na indústria

Anápolis concentra um dos principais polos farmacêuticos do país. O Teuto é uma das principais empregadoras da região, oferecendo estabilidade e planos de carreira. Dados internos da empresa registram 3.103 progressões de carreira apenas nos últimos cinco anos.

Os colaboradores contam com um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação, refeitório, assistência médica e odontológica, transporte e participação nos resultados. A empresa também oferece seguro de vida e licenças-maternidade e paternidade estendidas.

O laboratório foi reconhecido no ranking "Brazil’s Best Employers", da Revista Time, como um dos 300 melhores empregadores do Brasil. A empresa também figurou entre as três primeiras do segmento farmacêutico no prêmio "Melhores e Maiores" da Revista Exame de 2024.

Serviço

Mutirão de entrevistas para operador de produção

Data: 11 de junho de 2026 (quinta-feira)

Horário: Das 9h às 16h30

Local: SENAI Roberto Mange – Auditório

Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 239 – Jundiaí, Anápolis – GO

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.