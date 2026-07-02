Sam Altman propõe destinar participação da OpenAI a fundo público dos EUA

O CEO da OpenAI, Sam Altman: negociações com o governo Trump ainda estão em fase inicial - (crédito: Jason Redmond / AFP)

O CEO da OpenAI, Sam Altman, propôs que a empresa doe 5% de sua participação acionária para um fundo soberano de riqueza dos Estados Unidos. A iniciativa também prevê que outras companhias do setor de inteligência artificial adotem modelo semelhante, com o objetivo de criar um mecanismo de distribuição dos benefícios econômicos gerados pela tecnologia para a população norte-americana.

Segundo informações divulgadas pelo Financial Times nesta quinta-feira (2/7), a proposta também busca fortalecer a relação das empresas de IA com o governo dos Estados Unidos e reduzir possíveis pressões políticas sobre o setor. As negociações ainda estão em fase inicial e qualquer medida concreta deverá passar pela aprovação do Congresso norte-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ideia já vinha sendo debatida pela OpenAI desde abril deste ano quando a empresa publicou o documento de política "Industrial Policy for the Intelligence Age", no qual defende a criação de um fundo soberano voltado para investimentos em laboratórios e empresas que desenvolvem aplicações de inteligência artificial. Nesse modelo, os rendimentos obtidos pelo fundo seriam distribuídos diretamente aos cidadãos, permitindo que a população também participe dos ganhos econômicos impulsionados pelo avanço da tecnologia.

O presidente Donald Trump confirmou que já discutiu propostas em que os cidadãos dos Estados Unidos passariam a ser parceiros das empresas de inteligência artificial por meio desse tipo de mecanismo. Apesar disso, não há definição sobre como a iniciativa seria implementada nem sobre a estrutura jurídica que viabilizaria a transferência das participações acionárias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia ZYN recebe selo da FDA como alternativa menos nociva ao cigarro

ZYN recebe selo da FDA como alternativa menos nociva ao cigarro Economia Governo prepara Imposto Seletivo e vai zerar IPI da maioria dos produtos

Governo prepara Imposto Seletivo e vai zerar IPI da maioria dos produtos Economia Durigan descarta adiar reforma tributária e vê risco de retrocesso

Durigan descarta adiar reforma tributária e vê risco de retrocesso Economia Vendas de híbridos e elétricos batem 244 mil unidades no semestre

Vendas de híbridos e elétricos batem 244 mil unidades no semestre Economia Cade volta a investigar 99Food por medidas anticoncorrenciais

Cade volta a investigar 99Food por medidas anticoncorrenciais Economia FMI vai elevar projeção para economia brasileira em 2026, diz Durigan