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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sam Altman propõe destinar participação da OpenAI a fundo público dos EUA

CEO da OpenAI defende que empresas de inteligência artificial doem parte de suas ações para um fundo soberano dos Estados Unidos

O CEO da OpenAI, Sam Altman: negociações com o governo Trump ainda estão em fase inicial - (crédito: Jason Redmond / AFP)
O CEO da OpenAI, Sam Altman: negociações com o governo Trump ainda estão em fase inicial - (crédito: Jason Redmond / AFP)

O CEO da OpenAI, Sam Altman, propôs que a empresa doe 5% de sua participação acionária para um fundo soberano de riqueza dos Estados Unidos. A iniciativa também prevê que outras companhias do setor de inteligência artificial adotem modelo semelhante, com o objetivo de criar um mecanismo de distribuição dos benefícios econômicos gerados pela tecnologia para a população norte-americana.

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Segundo informações divulgadas pelo Financial Times nesta quinta-feira (2/7), a proposta também busca fortalecer a relação das empresas de IA com o governo dos Estados Unidos e reduzir possíveis pressões políticas sobre o setor. As negociações ainda estão em fase inicial e qualquer medida concreta deverá passar pela aprovação do Congresso norte-americano.

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A ideia já vinha sendo debatida pela OpenAI desde abril deste ano quando a empresa publicou o documento de política "Industrial Policy for the Intelligence Age", no qual defende a criação de um fundo soberano voltado para investimentos em laboratórios e empresas que desenvolvem aplicações de inteligência artificial. Nesse modelo, os rendimentos obtidos pelo fundo seriam distribuídos diretamente aos cidadãos, permitindo que a população também participe dos ganhos econômicos impulsionados pelo avanço da tecnologia.

O presidente Donald Trump confirmou que já discutiu propostas em que os cidadãos dos Estados Unidos passariam a ser parceiros das empresas de inteligência artificial por meio desse tipo de mecanismo. Apesar disso, não há definição sobre como a iniciativa seria implementada nem sobre a estrutura jurídica que viabilizaria a transferência das participações acionárias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 02/07/2026 17:26 / atualizado em 02/07/2026 17:29
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