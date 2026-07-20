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Preço dos combustíveis registra queda em julho, com destaque para diesel e etanol

Levantamento da Veloe e da Fipe aponta o etanol hidratado com o menor valor desde 2024

O preço médio da gasolina comum caiu de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro, redução de R$ 0,03, equivalente a 0,42% - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)
O preço médio da gasolina comum caiu de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro, redução de R$ 0,03, equivalente a 0,42% - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Os preços médios dos combustíveis iniciaram julho em queda no Brasil, segundo o Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe, elaborado com apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e divulgado nesta segunda-feira (20/7). O levantamento mostra redução nos valores da gasolina, do etanol hidratado e do diesel S-10 na segunda semana do mês.

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Apesar do recuo, gasolina e diesel ainda permanecem acima dos níveis registrados antes da alta do petróleo provocada pelas recentes tensões geopolíticas internacionais.

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O diesel S-10 apresentou a maior redução entre os combustíveis analisados. O preço médio nacional passou de R$ 7,04 para R$ 6,95 por litro, queda de R$ 0,09, equivalente a 1,35%. Nas capitais, porém, o movimento foi mais moderado, com redução média de R$ 0,05 por litro, indicando que o alívio ainda não foi totalmente repassado aos grandes centros.

O etanol hidratado também registrou queda, passando de R$ 4,21 para R$ 4,17 por litro, redução de R$ 0,04 ou 0,95%. O valor representa o menor preço médio do combustível desde a primeira semana de dezembro de 2024.

A gasolina comum teve a menor variação entre os combustíveis monitorados. O preço médio caiu de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro, redução de R$ 0,03, equivalente a 0,42%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 20/07/2026 16:00 / atualizado em 20/07/2026 16:01
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