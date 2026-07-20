Preço dos combustíveis registra queda em julho, com destaque para diesel e etanol

O preço médio da gasolina comum caiu de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro, redução de R$ 0,03, equivalente a 0,42% - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Os preços médios dos combustíveis iniciaram julho em queda no Brasil, segundo o Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe, elaborado com apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e divulgado nesta segunda-feira (20/7). O levantamento mostra redução nos valores da gasolina, do etanol hidratado e do diesel S-10 na segunda semana do mês.

Apesar do recuo, gasolina e diesel ainda permanecem acima dos níveis registrados antes da alta do petróleo provocada pelas recentes tensões geopolíticas internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O diesel S-10 apresentou a maior redução entre os combustíveis analisados. O preço médio nacional passou de R$ 7,04 para R$ 6,95 por litro, queda de R$ 0,09, equivalente a 1,35%. Nas capitais, porém, o movimento foi mais moderado, com redução média de R$ 0,05 por litro, indicando que o alívio ainda não foi totalmente repassado aos grandes centros.

O etanol hidratado também registrou queda, passando de R$ 4,21 para R$ 4,17 por litro, redução de R$ 0,04 ou 0,95%. O valor representa o menor preço médio do combustível desde a primeira semana de dezembro de 2024.

A gasolina comum teve a menor variação entre os combustíveis monitorados. O preço médio caiu de R$ 6,73 para R$ 6,70 por litro, redução de R$ 0,03, equivalente a 0,42%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Monitor do PIB aponta crescimento de 0,7% em maio, aponta FGV

Monitor do PIB aponta crescimento de 0,7% em maio, aponta FGV Economia Governo acelera plano de apoio a setores afetados por tarifa dos EUA

Governo acelera plano de apoio a setores afetados por tarifa dos EUA Economia Nobel de Economia Paul Krugman critica tarifas dos EUA e defende o Pix

Nobel de Economia Paul Krugman critica tarifas dos EUA e defende o Pix Economia Mercado reduz projeção da inflação de 2026 pela terceira semana seguida

Mercado reduz projeção da inflação de 2026 pela terceira semana seguida Economia Tarifas de Trump não vão funcionar e fortalecerão Lula, diz Nobel de Economia

Tarifas de Trump não vão funcionar e fortalecerão Lula, diz Nobel de Economia Economia Abertura de mercado regional ganha corpo