Instituto Heineken abre 1 mil vagas em curso gratuito para jovens

A iniciativa WeLab, do Instituto Heineken, oferece desenvolvimento pessoal e profissional para jovens brasileiros - (crédito: Divulgação)

O Instituto Heineken, pilar social do Grupo Heineken, está com inscrições abertas para uma nova edição do programa WeLab On-line. A iniciativa gratuita é voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de 18 a 29 anos.

Com formato 100% digital, o curso busca ampliar o acesso de jovens de diferentes regiões do país a uma jornada de autoconhecimento, fortalecimento de habilidades socioemocionais e reflexão sobre escolhas de futuro. O programa também aborda uma relação mais consciente com o consumo de álcool.

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As inscrições podem ser feitas de 21 de julho a 11 de agosto de 2026, com potencial para alcançar até 1 mil participantes. A jornada tem duração de seis semanas e combina conteúdos gravados, módulos online e encontros ao vivo.

A trilha formativa inclui temas como autoconhecimento, relações saudáveis, planejamento de futuro, criatividade, adaptabilidade e preparação para o mercado de trabalho.

Criado em 2019, o WeLab nasceu para promover diálogos sobre equilíbrio e consumo responsável. O programa já impactou mais de 1,2 mil jovens em cidades como Passos, Igarassu, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Com o modelo on-line, o instituto busca ampliar o alcance da iniciativa.

“No Instituto Heineken, temos como missão contribuir ativamente para uma sociedade mais equilibrada. O WeLab proporciona aos jovens participantes as ferramentas necessárias para uma jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma Vânia Guil, Head do Instituto Heineken.

Como participar

Público: jovens de 18 a 29 anos

Inscrições: de 21 de julho a 11 de agosto de 2026

Formato: 100% online, com conteúdos gravados e encontros ao vivo

Duração: seis semanas

Inscrição: Transforme seu Futuro com o WeLab - Universidade HEINEKEN

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.