FMI destaca papel do Pix e avalia que sistema financeiro brasileiro permanece sólido

Em nota, o Banco Central afirmou ter recebido as avaliações com satisfação e destacou que os relatórios contribuem para o aperfeiçoamento das políticas públicas. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial divulgaram novas avaliações sobre a economia e o sistema financeiro brasileiro nesta quinta-feira(23/7), concluindo que o país mantém capacidade de enfrentar cenários adversos e que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) permanece robusto mesmo diante de simulações de crises econômicas. Os documentos foram registrados pelo Banco Central e correspondem ao relatório da Consulta do Artigo IV de 2026 e à Avaliação de Estabilidade do Sistema Financeiro (FSSA).

Na análise macroeconômica apresentada na Consulta do Artigo, o FMI destaca que a economia brasileira demonstrou forte capacidade de adaptação diante de um ambiente internacional desafiador. Segundo o organismo, a manutenção desse desempenho dependerá da continuidade de políticas macroeconômicas consistentes, da solidez das instituições e do avanço das reformas estruturais.

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O relatório também reconhece a importância do regime de metas para a inflação e do conjunto de políticas econômicas atualmente adotadas no país para preservar a estabilidade macroeconômica.

Já a Avaliação de Estabilidade do Sistema Financeiro conclui que o sistema financeiro brasileiro continua seguro e resiliente, mesmo quando submetido a cenários de estresse que simulam diferentes choques econômicos.

O documento aponta ainda que o funcionamento do SFN apresentou avanços importantes desde a última avaliação, realizada em 2018. Entre os destaques estão o fortalecimento da supervisão bancária, a evolução do ambiente regulatório e a capacidade do Banco Central de manter suas atividades de fiscalização, monitoramento e regulação mesmo diante de restrições orçamentárias, redução do quadro de servidores e ampliação das atribuições institucionais.

Também foi destacado o papel desempenhado pelo Pix na transformação do sistema financeiro brasileiro. Segundo a avaliação, o sistema de pagamentos instantâneos contribuiu para ampliar a concorrência no setor financeiro e modernizar os serviços oferecidos à população.

Em nota, o Banco Central afirmou ter recebido as avaliações com satisfação e destacou que os relatórios contribuem para o aperfeiçoamento das políticas públicas. A autarquia reiterou seu compromisso com a estabilidade de preços, a eficiência do sistema financeiro e a operação segura das infraestruturas do mercado financeiro brasileiro.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



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