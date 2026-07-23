FMI alerta BCs que IA pode ampliar riscos à estabilidade do sistema financeiro

Segundo o FMI, muitos sistemas funcionam como uma espécie de "caixa-preta" - (crédito: Olivier DOULIERY / AFP)

A inteligência artificial está transformando a forma como decisões são tomadas no sistema financeiro e alterando a dinâmica dos mercados globais, segundo nota publicada nesta quinta-feira (23/7) no blog oficial do Fundo Monetário Internacional (FMI). Embora a tecnologia traga ganhos de eficiência, redução de custos e aprimoramento na detecção de fraudes, a instituição alerta que seu uso crescente também cria novos riscos para a estabilidade financeira.

"Para os bancos centrais e supervisores financeiros, o principal desafio é garantir que a IA seja governada de maneiras que reforcem, em vez de minar, a estabilidade financeira", destaca o FMI.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Microsoft lança agente de IA com pagamento por uso

De acordo com a instituição, um dos principais desafios está na forma como sistemas baseados em inteligência artificial reagem durante períodos de turbulência. Enquanto, em condições normais, a tecnologia tende a melhorar a liquidez e otimizar operações, em momentos de estresse financeiro os algoritmos podem rebalancear carteiras muito mais rapidamente do que investidores tradicionais.

Na avaliação do Fundo, essa reação simultânea de diversos sistemas de IA pode estimular comportamentos de manada nos mercados, intensificando movimentos de venda e aumentando o risco de quedas abruptas nos preços dos ativos, conhecidas como flash crashes.

Outro ponto de preocupação é a baixa transparência dos modelos de inteligência artificial. Segundo a instituição, muitos sistemas funcionam como uma espécie de "caixa-preta", dificultando que até mesmo as instituições financeiras compreendam como seus algoritmos chegam a determinadas decisões durante situações de crise.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Trump anuncia tarifa de até 200% sobre medicamentos genéricos para 2029

Trump anuncia tarifa de até 200% sobre medicamentos genéricos para 2029 Economia O plano da China para se livrar da dependência do agro brasileiro (e por que isso assusta o Brasil)

O plano da China para se livrar da dependência do agro brasileiro (e por que isso assusta o Brasil) Economia Setor vê ajuda do governo, mas teme impacto de tarifas dos EUA

Setor vê ajuda do governo, mas teme impacto de tarifas dos EUA Economia Plano Brasil Soberano 3: veja as regras, setores e os valores

Plano Brasil Soberano 3: veja as regras, setores e os valores Economia Instituto Heineken abre 1 mil vagas em curso gratuito para jovens

Instituto Heineken abre 1 mil vagas em curso gratuito para jovens Economia Tarifaço: governo não recuou sobre reciprocidade, diz ministro