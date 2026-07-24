Balanço "decepcionante " da Tesla faz Musk perder U$18 bilhões em um dia

Balanço "decepcionante " da Tesla faz Musk perdes U$18,6 bilhões em um dia - (crédito: Anadolu )

Elon Musk perdeu cerca de US$ 18,6 bilhões (R$94,86 bilhões) em patrimônio nesta quinta-feira (23), após as ações da Tesla despencarem 14,1% em meio à repercussão negativa do balanço trimestral da montadora. O mercado reagiu aos resultados considerados decepcionantes por analistas, que também cobraram avanços concretos nos projetos de robotáxis e robôs da empresa, segundo a revista Forbes. Apesar da forte perda, Musk permanece como a pessoa mais rica do mundo.

A queda dos papéis da Tesla caminha para ser a maior registrada pela companhia desde 5 de junho de 2025, quando as ações recuaram 14,2% em um único pregão. Com o tombo, a fortuna do empresário caiu para US$731,7 bilhões (R$3,73 trilhões).

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Mesmo após a redução, Musk segue com ampla vantagem na lista dos bilionários. Segundo a Forbes, ele continua à frente do cofundador do Google, Larry Page, cuja fortuna é estimada em US$ 263,8 bilhões (R$ 1,35 trilhão), e do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que possui US$ 245,4 bilhões (R$ 1,25 trilhão).

A reação negativa do mercado foi motivada pela divulgação dos resultados trimestrais da Tesla. A empresa registrou receita de US$28,2 bilhões (R$143,82 bilhões), acima da expectativa média de US$27,2 bilhões (R$138,72 bilhões), segundo dados da FactSet. No entanto, o lucro por ação ficou em US$0,33 (R$1,68), bem abaixo da projeção dos analistas, que esperavam US$0,55 (R$2,81), também segundo a Forbes.

Durante a teleconferência com investidores, o diretor financeiro da Tesla, Vaibhav Taneja, reafirmou o plano de investir US$25 bilhões (R$127,5 bilhões) em 2026, indicando que os aportes deverão ser ainda maiores nos próximos anos.

O anúncio, porém, não convenceu Wall Street. Analistas do Morgan Stanley classificaram os investimentos como necessários, mas afirmaram que a Tesla precisa apresentar resultados "tangíveis" para justificar os elevados gastos com os programas de robotáxis e com o robô humanoide Optimus.

Analistas da Canaccord Genuity fizeram coro a essa avaliação e escreveram que a casa espera ver implementações relevantes de robotáxis nos próximos seis meses.