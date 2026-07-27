Brasil e Coreia do Sul assinam acordos em áreas de tecnologia e educação

Lula e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, reuniram-se nesta segunda-feira (27/7) - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

A reunião desta segunda-feira (27/7) entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Lee Jae-Myung, da Coreia do Sul, resultou na assinatura de acordos e entendimentos bilaterais que abrangem áreas de tecnologia, energia, educação, saúde, defesa e tecnologia espacial.

Um dos memorandos prevê a aproximação de universidades e empresas brasileiras e sul-coreanas com o objetivo de fomentar o intercâmbio de conhecimento e a formação profissional.

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"Queremos aproximar nossas universidades e empresas em áreas importantes para a economia do futuro, como semicondutores, economia digital, inteligência artificial e indústria aeroespacial", afirmou Lula, em discurso realizado após a reunião com o líder sul-americano.

Na indústria aeroespacial, segundo discursou Lula, a relação com a Coreia do Sul se dará por meio de uma cooperação Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, e a empresa sul-coreana Innospace.

Na projeção de Lula, essa cooperação deve resultar, em setembro deste ano, no lançamento de um novo foguete na base de Alcântara. "A missão espacial da empresa coreana Innospace a partir do Centro de Lançamento de Alcântara abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica", afirmou.

Energia, defesa e saúde

Na área de energia, a parceria entre Brasil e Coreia do Sul prevê a cooperação na área de biocombustíveis e transição energética. "Hoje, o Brasil é um país menos desigual e mais sustentável", explicou Lula.

O líder brasileiro reforçou ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, o convite para participar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"O presidente Lee e eu também conversamos sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, uma iniciativa brasileira que inaugura um novo modelo de proteção das florestas tropicais", reforçou.

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No âmbito da defesa, Lula destacou a escolha do cargueiro brasileiro C-390 Millennium, da Embraer, pela Força Aérea da República da Coreia do Sul.

Já na área da saúde, o presidente brasileiro projetou que possíveis avanços industriais de Brasil e Coreia do Sul fomentem o desenvolvimento de diagnósticos e novos medicamentos.