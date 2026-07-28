FGTS aprova distribuição de R$ 13 bilhões a trabalhadores; veja como consultar

A consulta aos valores poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (28/7), a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em contas vinculadas serão beneficiados.

Os depósitos serão realizados até 31 de agosto de 2026 diretamente nas contas do FGTS. A consulta aos valores poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

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No exercício de 2025, o FGTS registrou lucro de aproximadamente R$ 14,65 bilhões. Do total, cerca de 89% será repartido entre os cotistas, mantendo a política adotada nos últimos anos de destinar parte significativa do resultado financeiro aos trabalhadores.

Com a distribuição, a rentabilidade das contas do FGTS referente a 2025 chegará a 6,90%, superando a inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,26%. Na prática, o rendimento real será de 2,53 pontos percentuais acima da inflação.

O crédito corresponderá a um acréscimo de 1,87% sobre o saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025. A divisão será proporcional ao valor disponível em cada conta. Assim, um trabalhador que possuía R$ 1 mil no fim do ano passado receberá R$ 18,68 de participação nos lucros.

Como calcular o valor

Para estimar o valor a ser creditado, basta multiplicar o saldo da conta em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341. Terão direito ao crédito todos os trabalhadores que possuíam contas ativas ou inativas do FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2025. Quanto maior o saldo, maior será o valor recebido.

Apesar de serem incorporados às contas vinculadas, os recursos não poderão ser sacados livremente. Os valores seguem as regras de movimentação do FGTS, podendo ser retirados apenas nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria ou outras hipóteses autorizadas.

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A distribuição também está alinhada à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a remuneração das contas do FGTS deve assegurar, no mínimo, a reposição da inflação medida pelo IPCA em todos os anos.

Nos últimos anos, o Conselho Curador tem mantido a política de repartição dos lucros do fundo. Em 2025, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, equivalentes a 95% do lucro obtido em 2024. No ano anterior, os trabalhadores receberam R$ 15,2 bilhões referentes ao resultado de 2023. Já em 2023, embora o FGTS tenha registrado lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, cerca de 65% desse montante foi destinado aos cotistas.