Caged: Brasil registra menor saldo de novos empregos para junho desde 2020

O setor de serviços foi responsável pela geração de 74,5 mil novos postos de trabalho no mês passado - (crédito: Agência Brasil / Arquivo)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou, nesta quarta-feira (29/7), que o Brasil registrou um aumento de 145,1 mil novos empregos formais no último mês de junho. Os dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, no período, houve 2,22 milhões de admissões e 2,07 milhões de desligamentos entre trabalhadores com carteira assinada.

O setor de serviços que, historicamente, apresenta um contingente maior de empregados no país, foi responsável pela geração de 74,5 mil novos postos de trabalho em junho, com destaque para as atividades Administrativas e Serviços Complementares (+26,6 mil), Saúde Humana e Serviços Sociais (+20,4 mil) e Transporte, Armazenagem e Correio (+16,2 mil).

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Na sequência, o setor de Agropecuária registrou um saldo positivo de 22,8 mil novos empregos, seguido por Comércio (+19,1 mil), Indústria (+14,4 mil) e Construção (+12,1 mil). No recorte por gênero, houve uma diferença de apenas 23 postos de trabalho gerados entre mulheres (72.592) e homens (72.569). Por idade, a população de até 24 anos foi a que registrou o maior saldo positivo, com 125 mil novos postos de emprego.

Em termos relativos, a maior variação percentual foi registrada no Amapá, onde houve um crescimento de 1,04% nos empregos formais, seguido por Acre (0,88%) e Mato Grosso (0,85%). Já em termos absolutos, as maiores altas vieram dos estados mais populosos, com o top 3 formado por São Paulo (34.981), Minas Gerais (20,8 mil) e Rio de Janeiro (16,8 mil).

O salário médio real de admissão dos novos empregados no mês de junho chegou a R$ 2.404,34. Para os trabalhadores considerados típicos, esse montante foi de R$ 2.446,27, enquanto para os não típicos, foi de R$ 2,101,51.

Acumulado do ano

No primeiro semestre de 2026, o país registrou um saldo de 921.645 postos formais. O resultado é mais fraco do que o contabilizado no mesmo período do ano anterior, quando foram gerados cerca de 1,2 milhão de novos empregos. Os destaques nos primeiros seis meses do ano foram os setores de Construção, que apresentou um aumento de 5,73% e 168 mil novos postos de trabalho, e o de Serviços, com alta de 2,5% e 571 mil novos empregos.

