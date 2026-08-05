Ação inusitada da Havan movimenta céu de Brusque e surpreende a todos

Valdemar Hessmann, de 76 anos, se emociona ao descer do helicóptero após seu primeiro voo, uma das experiências proporcionadas pela Havan - (crédito: Divulgação)

A Havan promoveu 60 passeios de helicóptero para mais de 300 pessoas na tarde de terça-feira, 4 de agosto, em comemoração ao aniversário de 166 anos de Brusque (SC).

Entre os participantes estava Valdemar Hessmann, de 76 anos, que viajou de Ituporanga (SC) até Brusque para ter a experiência. Sorteado com sua nora, Claudioneia Hasckel, ele voou de helicóptero pela primeira vez e se emocionou ao descer da aeronave.

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Valdemar destacou a beleza da cidade vista de cima. “Brusque é linda vista de cima”, afirmou.

O casal Luiz Carlos e Maria de Lourdes de Limas, de 74 e 67 anos, respectivamente, também participou de um voo inédito. Para eles, foi o primeiro passeio de helicóptero.

Maria de Lourdes contou que o medo inicial foi substituído pelo encantamento durante o trajeto. “Quando eu subi, fiquei com medo, mas a cidade é tão bonita e o passeio é tão tranquilo, que consegui aproveitar muito bem. Foi um sonho que realizei na vida”, disse.

Luciano Hang, dono da Havan, explicou que a ação fortalece o vínculo da empresa com a cidade. “Esse passeio já faz parte da história da empresa há mais de 10 anos e é a nossa forma de comemorar junto com a cidade essa data tão especial”, declarou.

Hang ainda ressaltou a importância de proporcionar essa vivência. “Hoje, realizamos o sonho de muitas pessoas que nunca tinham vivenciado essa experiência. Ver a emoção de cada uma delas ao descer do helicóptero não tem preço”, destaca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.