Ação inusitada da Havan movimenta céu de Brusque e surpreende a todos

A Havan promoveu 60 passeios de helicóptero para mais de 300 pessoas na tarde de terça-feira, 4 de agosto, em comemoração ao aniversário de 166 anos de Brusque (SC).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os participantes estava Valdemar Hessmann, de 76 anos, que viajou de Ituporanga (SC) até Brusque para ter a experiência. Sorteado com sua nora, Claudioneia Hasckel, ele voou de helicóptero pela primeira vez e se emocionou ao descer da aeronave.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
-
Zoológico de Brasília celebra 68 anos com programação especial e gratuita
-
Brasília ganha City Tour Cívico gratuito em homenagem aos 65 anos
Valdemar destacou a beleza da cidade vista de cima. “Brusque é linda vista de cima”, afirmou.
O casal Luiz Carlos e Maria de Lourdes de Limas, de 74 e 67 anos, respectivamente, também participou de um voo inédito. Para eles, foi o primeiro passeio de helicóptero.
Maria de Lourdes contou que o medo inicial foi substituído pelo encantamento durante o trajeto. “Quando eu subi, fiquei com medo, mas a cidade é tão bonita e o passeio é tão tranquilo, que consegui aproveitar muito bem. Foi um sonho que realizei na vida”, disse.
Luciano Hang, dono da Havan, explicou que a ação fortalece o vínculo da empresa com a cidade. “Esse passeio já faz parte da história da empresa há mais de 10 anos e é a nossa forma de comemorar junto com a cidade essa data tão especial”, declarou.
Hang ainda ressaltou a importância de proporcionar essa vivência. “Hoje, realizamos o sonho de muitas pessoas que nunca tinham vivenciado essa experiência. Ver a emoção de cada uma delas ao descer do helicóptero não tem preço”, destaca.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.