STF começa a julgar legalidade da proibição dos jogos de azar

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta quarta-feira (05), o julgamento do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, de 140, que criminaliza a exploração de jogos de azar. A legislação resultou no fechamento de estabelecimentos físicos de apostas, como bingos e jogos de azar. Os ministros vão decidir se a vedação foi recepcionada pela Constituição de 1988. A discussão não envolve apostas esportivas, como as bets, mas precede um debate maior na Corte sobre este tipo de jogos, que estarão em debate em setembro deste ano.

A análise do caso começou com o voto do ministro Luiz Fux, relator das ações sobre o caso. O magistrado não chegou a concluir o voto, por conta do encerramento da sessão, e retoma sua manifestação na sessão desta quinta-feira (06). Em seu voto, Fux afirmou que o debate é sobre a "proteção dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal".

Ele destacou que a atividade de jogos de azar pode representar risco relevante à coletividade e destacou que o Estado pode coibir condutas criminosas, como a lavagem de dinheiro, a disputa pela exploração de jogos e o financiamento de organizações criminosas, que podem utilizar estas atividades para o cometimento de práticas ilícitas.

Fux citou ainda que o Supremo deve enfrentar o debate sobre as bets. O julgamento sobre a Lei das Bets, que legalizou este tipo de aposta, está marcado para setembro. O ministro afirmou que o tribunal “não vai escapar de uma análise interdisciplinar sobre a questão das bets e a eventual autonomia da vontade das pessoas que são capturadas por essa nova atividade mercadológica deletéria”. Ou seja, o magistrado deu a entender que trata-se de uma atividade que visa somente o lucro e gera prejuízos aos cidadãos.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o artigo 50 da Lei de Execuções Penais foi recepcionado pela atual constituição e que o Congresso atuou dentro de sua competência para vedar jogos ilegais, jogo do bicho e outras atividades.