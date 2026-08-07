Sempre trabalhamos para superar nossas metas, diz presidente da Petrobras

"Foram esses eventos e a parceria de todas as áreas da Petrobras dedicadas ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo, que permitiu o atingimento desse grande resultado", disse Magda Chambriard sobre o lucro no 2º trimestre. - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Após divulgar o balanço operacional da empresa, que registrou um lucro líquido de R$ 52,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, a Petrobras detalhou os resultados da estatal em coletiva de imprensa na sede da companhia, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7/8). Na avaliação da presidente Magda Chambriard, além da valorização do petróleo no período, o resultado foi possível graças às entregas de projetos contratados nos últimos anos.

“Não podemos prometer que vamos superar a nossa meta. Mas eu garanto que nós sempre trabalhamos para a superação das nossas metas”, disse Chambriard. Ela destacou que o objetivo era produzir 2,5 milhões de barris por dia no segundo semestre de 2026 e que o resultado foi superado em cerca de 200 mil barris diários durante esse período.

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Segundo a presidente da estatal, o aumento da produção diária da empresa se deve, entre outros fatores, ao aumento de eficiência na produção das plataformas e à antecipação de entrega de projetos contratados. “Outras plataformas virão e algumas já estão chegando este ano. Já estão com sail away para esse ano e, de novo, nós vamos repetir a antecipação de entrega de grandes projetos”, acrescentou.

Durante a coletiva, ela também comentou sobre o aumento das nossas exportações de óleo, que subiram 12% no trimestre. “Essas vendas se traduzem em mais receita e mais geração de caixa”, frisou a presidente da estatal, que já acumula R$ 85,1 bilhões em lucro desde o início do ano, o que representa 77,3% de todo o lucro obtido em 2025, quando a estatal registrou saldo positivo de R$ 110,1 bilhões.

Além da produção em si, a Petrobras conseguiu expandir a participação do refino na empresa no segundo trimestre. Houve recordes na produção de diesel (509 mil barris/dia) e de Querosene para Aviação – QAV (109 mil barris/dia). Somados todos os combustíveis, a produção de derivados atingiu 1,9 milhão de bpd, que representa um crescimento de 5,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2026.

Segundo a Petrobras, esses resultados possibilitaram a redução das importações de derivados em 40% em relação ao trimestre anterior. “Foram esses eventos e a parceria de todas as áreas da Petrobras dedicadas ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo, que permitiu o atingimento desse grande resultado”, destacou, ainda, a presidente da companhia.

