Empreendedorismo feminino: Janine Brito recebe homenagem em Brasília

A empresária Janine Brito, presidente do LIDE Mulher Brasília e CEO da Pinheiro Ferragens, foi empossada como presidente de honra do Conselho de Mulheres Empreendedoras e da Cultura (CMEC) do SIA. A cerimônia, realizada em Brasília, reconhece sua contribuição para o fortalecimento do empreendedorismo feminino.
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Sua atuação em prol da liderança das mulheres no ambiente empresarial motivou a homenagem. A posse foi conduzida pela vice-presidente do Conselho, Raquel Carvalho, e pelas presidentes Elma Souza e Beatriz Guimarães, que destacaram a trajetória de Janine como referência no setor produtivo.
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Emocionada, Janine Brito afirmou que o reconhecimento representa uma responsabilidade ainda maior de continuar incentivando o protagonismo feminino. “Receber o título de presidente de honra do CMEC do SIA é motivo de muita gratidão e, acima de tudo, um compromisso renovado com o fortalecimento das mulheres empreendedoras”, afirma.
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Segundo a empresária, iniciativas como o Conselho fortalecem o diálogo entre lideranças e ampliam as oportunidades para o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres. Ela acredita que a colaboração gera um ambiente mais preparado para os desafios do mercado.
“Quando mulheres se conectam, compartilham conhecimento e trabalham de forma colaborativa, criamos um ambiente mais inovador e inclusivo. Essa homenagem pertence também a todas as mulheres que acreditam na força do trabalho, da coragem e da liderança feminina”, conclui.
Fundada em 1960, a Pinheiro Ferragens nasceu para comercializar aço para a construção civil. A empresa de base familiar foi pioneira na capital, fornecendo grande parte dos materiais para a construção de Brasília. Hoje, trabalha com um mix de mais de dois mil produtos e possui unidades no Setor de Indústrias de Brasília e em Taguatinga.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.