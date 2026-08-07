Lucro da Petrobras no segundo trimestre é o terceiro maior da história

No primeiro semestre, a companhia acumulou R$ 85,1 bilhões, o que representa 77,3% de todo o lucro obtido durante o ano de 2025 - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

Em um cenário de petróleo mais valorizado, a Petrobras aproveitou a “onda positiva” no mercado e registrou o terceiro melhor trimestre da história da companhia, com lucro líquido obtido no período de R$ 52,4 bilhões. Segundo um levantamento da Elos Ayta Consultoria, o desempenho da empresa só fica atrás do quarto trimestre de 2020 (R$ 59,9 bilhões) e do segundo trimestre de 2022 (R$ 54,3 bilhões), em termos nominais.

A consultoria destaca, ainda, que o resultado foi impulsionado, sobretudo, pela valorização internacional do petróleo ao longo do trimestre. No dia 30 de abril, o barril do tipo Brent era vendido a US$ 114,02, o que representava um aumento de 84,24% em relação ao fechamento de 2025.

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O movimento de alta, no entanto, começou ainda no mês de março, quando o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã eclodiu no Oriente Médio. Desde então, o preço da commodity manteve um período acima dos US$ 100, mas cedeu a partir de maio e fechou a US$ 89,68 o barril. De qualquer forma, o resultado ainda indica uma valorização de 44,84% desde o início de 2026.

“A elevação do prêmio de risco sobre a oferta global da commodity sustentou preços mais elevados do barril, beneficiando as grandes produtoras de petróleo e ampliando significativamente a rentabilidade da Petrobras”, destacou a Elos Ayta.

Resultado do semestre

No primeiro semestre, a companhia acumulou R$ 85,1 bilhões, o que representa 77,3% de todo o lucro obtido durante o ano de 2025, quando a estatal registrou saldo positivo de R$ 110,1 bilhões. Na avaliação da consultoria especializada em mercado financeiro, o desempenho mostra que a Petrobras continua altamente alavancada aos movimentos do mercado internacional de petróleo.

“O resultado do segundo trimestre coloca a companhia novamente entre os maiores lucros trimestrais de sua história e mostra que, mesmo com um ambiente global de elevada volatilidade, eventos geopolíticos podem gerar impactos expressivos sobre a rentabilidade das grandes petrolíferas”, acrescenta.

