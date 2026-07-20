Movimentação de passageiros cresce 5,4% no semestre, mas junho registra queda

O transporte aéreo brasileiro movimentou 65,2 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2026, alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados atualizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta segunda-feira (20/7). Apesar do desempenho positivo no acumulado do ano, o setor registrou leve retração em junho, quando o número de viajantes caiu 0,9% na comparação com o mesmo mês de 2025.

"A desaceleração observada no mercado doméstico ocorre em um contexto de aumento dos custos operacionais das companhias aéreas por fatores externos, especialmente em razão da elevação dos preços dos combustíveis, principal componente de custo do setor. Esse cenário tem reflexos sobre o valor das tarifas e pode influenciar o ritmo de crescimento da demanda", explicou o Ministério de Portos e Aeroportos em nota.

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Somente em junho, 10,3 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos brasileiros. Desse total, 8,1 milhões utilizaram voos domésticos, enquanto outros 2,2 milhões embarcaram ou desembarcaram em operações internacionais.

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o mercado doméstico respondeu por 50,2 milhões de passageiros transportados. Já os voos internacionais somaram 15 milhões de viajantes no período, reforçando o crescimento da demanda pelo transporte aéreo ao longo de 2026.

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Além do transporte de passageiros, a movimentação de cargas também registrou alta no primeiro semestre. Os aeroportos brasileiros processaram 673,6 mil toneladas de mercadorias entre janeiro e junho, volume 1,4% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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