IPCA desacelera para 0,07% em julho com queda nos preços dos alimentos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, desacelerou para 0,07% em julho, ante alta de 0,16% em junho. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em julho. O maior avanço e o principal impacto sobre o índice vieram do grupo habitação, que subiu 0,99%. O resultado foi puxado principalmente pela energia elétrica residencial, cuja variação passou de 1,53% em junho para 3,09% em julho. O item teve o maior impacto individual sobre o IPCA do mês.
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Na outra ponta, alimentação e bebidas registrou deflação de 0,67% e teve o principal impacto negativo sobre o índice. O resultado foi influenciado pela queda de 1,14% na alimentação no domicílio.
Entre os alimentos, o tomate apresentou a maior queda e também foi o principal impacto negativo individual. Também recuaram os preços da batata-inglesa, da cenoura e do café moído. Entre as altas, os destaques foram o leite longa vida e as frutas.
Já a alimentação fora do domicílio acelerou de 0,15% em junho para 0,55% em julho. O lanche passou de uma alta de 0,13% para 0,76%, enquanto a refeição avançou de 0,15% para 0,42% no período.
Resultado dos grupos
- Alimentação e bebidas: -0,67%;
- Habitação: 0,99%;
- Artigos de residência: 0,07%;
- Vestuário: -0,66%;
- Transportes: 0,05%;
- Saúde e cuidados pessoais: 0,40%;
- Despesas pessoais: 0,22%;
- Educação: -0,03%;
- Comunicação: 0,04%.
Com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,44% no ano e de 4,44% nos últimos 12 meses, abaixo dos 4,64% registrados no período imediatamente anterior. Em julho de 2025, a inflação havia sido de 0,26%.
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