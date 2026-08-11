Fim das dívidas caras: conheça o novo Desenrola Adimplentes da CAIXA

A CAIXA já recebe as propostas de clientes para a nova linha de crédito do Desenrola Adimplentes. O programa permite trocar dívidas com juros altos por um novo empréstimo com taxa de 1,99% ao mês.
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O procedimento inicial é a manifestação de interesse, que pode ser feita pelo canal WhatsApp CAIXA no número 0800 104 0 104, selecionando a opção "Negociar Dívidas > Desenrola Brasil", ou em qualquer agência do banco.
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Quem pode participar
A modalidade é destinada a pessoas físicas que tomaram linhas de crédito pessoal não consignadas, ou seja, sem desconto direto em folha de pagamento.
Podem contratar clientes com renda informal e sem vínculo empregatício ativo. Também é necessário não ocupar cargo, emprego ou função pública e não ser beneficiário de aposentadoria ou pensão.
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Condições para renegociar as dívidas
O novo empréstimo quita as dívidas anteriores do cliente. Para serem elegíveis, os débitos antigos precisam atender a critérios específicos:
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ser um crédito pessoal sem consignação em folha, incluindo empréstimos de consolidação de dívida;
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ter, no mínimo, quatro parcelas pagas até 28 de junho de 2026;
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o saldo devedor remanescente deve ser de até R$ 15 mil;
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as parcelas vencidas não podem ter atraso superior a 90 dias em 28 de junho de 2026.
Como funcionam os prazos de pagamento
Conforme a MP nº 1.373, o prazo para pagar o novo crédito será igual ao período que restava na dívida original. No entanto, para débitos com mais de seis meses restantes, o prazo pode ser ampliado da seguinte forma:
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até um mês adicional para dívidas com até seis parcelas a vencer;
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até dois meses adicionais para dívidas com sete a doze parcelas a vencer;
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até quatro meses adicionais para dívidas com treze a vinte e quatro parcelas a vencer;
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até seis meses adicionais para dívidas com mais de vinte e quatro parcelas a vencer.
O Desenrola Adimplentes não contempla dívidas de crédito rural, débitos com garantia real, cartão de crédito nas modalidades parcelada e rotativa, nem cheque especial.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.