FGC estima 21 mil credores da Simpala com R$ 622 mi em depósitos garantidos

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) estima que cerca de 21 mil credores da Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento tenham depósitos e investimentos elegíveis à garantia do fundo. Ao todo, os valores somam aproximadamente R$ 622 milhões.

A instituição teve a liquidação extrajudicial decretada nesta sexta-feira (14/8) pelo Banco Central, em meio a problemas financeiros e irregularidades identificados pela autoridade monetária.

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Segundo o FGC, o pagamento das garantias seguirá as regras previstas no regulamento do fundo e será calculado a partir das informações fornecidas pelo liquidante da Simpala. O processo começará depois que os dados dos credores forem levantados e enviados ao fundo.

“Todos os créditos enquadrados no Regulamento do FGC terão o processo de pagamento iniciado tão logo o levantamento dos dados dos credores seja concluído e disponibilizado”, informou o FGC.

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A garantia ordinária do FGC cobre até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira associada ou conglomerado. A proteção inclui produtos como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD. O limite global é de R$ 1 milhão por pessoa, a cada período de quatro anos.

Próximos passos

Os credores devem acompanhar as próximas etapas pelos canais oficiais do FGC, que divulgará informações e atualizações sobre o processo. O fundo também orienta os beneficiários a baixar o aplicativo FGC e realizar o cadastro básico enquanto aguardam a conclusão do levantamento de dados.

Em uma etapa posterior, após receber do liquidante a relação oficial de credores, será possível solicitar o pagamento da garantia pelo aplicativo. O beneficiário deverá confirmar sua identificação e indicar uma conta bancária de sua titularidade para receber o valor.