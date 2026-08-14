Tarifas dos EUA: Ministro explica por que reciprocidade não é retaliação

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que a reciprocidade do Brasil às tarifas dos Estados Unidos é uma ferramenta para equilibrar a relação comercial, e não uma retaliação. A declaração foi feita nesta sexta-feira (14/8), em entrevista à GloboNews.
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"Não pode ter pressa, porque a reciprocidade não é retaliação. A reciprocidade não é uma ofensa ou uma agressão, não é isso", explicou o ministro.
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Segundo ele, a ação busca reajustar a balança comercial e econômica. "Reciprocidade é uma tentativa de reequilibrar uma balança [...] que ficou desequilibrada em razão de uma medida bilateral injusta", afirmou Rosa.
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O ministro destacou que o cenário ideal seria o recuo dos EUA em relação às tarifas. Isso evitaria que o processo da lei de reciprocidade, que deve ser longo, se arrastasse para o próximo mandato presidencial.
Ele também ressaltou a disposição do governo brasileiro para dialogar, mas sem descartar outras medidas.
"Eu acho que é muito cedo para identificar o tipo de medida que pode ser adotada, mas é bom, sobretudo, que os Estados Unidos da América saibam que nós estamos dispostos, tanto à negociação prolongada, duradoura, quanto à adoção de medidas que possam vir a ser necessárias", completou o ministro.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.