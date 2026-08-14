InícioEconomia
Sistema financeiro

BC decreta liquidação de duas empresas do conglomerado Simpala

Medida atinge administradora de consórcios e financeira após deterioração da situação econômica e descumprimento de normas

Banco Central informou que continuará investigando as responsabilidades relacionadas aos problemas encontrados - (crédito: Agência Brasil)
Banco Central informou que continuará investigando as responsabilidades relacionadas aos problemas encontrados - (crédito: Agência Brasil)

O Banco Central (BC) decretou nesta sexta-feira (14/8) a liquidação extrajudicial da Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda. e da Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, ambas com sede em Porto Alegre (RS).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A decisão foi tomada porque as instituições enfrentavam problemas financeiros que, segundo o Banco Central, colocavam credores sem garantias em situação de risco. A autoridade também identificou “graves violações às normas” que regulam as atividades das empresas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As duas instituições fazem parte de um mesmo conglomerado financeiro, classificado no segmento S4, que reúne instituições de menor porte e menor risco sistêmico.

A administradora de consórcios tem participação pequena no mercado. Ela representa 0,1% dos consorciados ativos e 0,1% dos recursos que ainda serão pagos pelos participantes dos grupos de consórcio. Já a financeira respondia, em junho, por apenas 0,004% dos ativos de todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

As captações feitas pela Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento têm cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), respeitados os limites previstos nas regras do fundo.

O Banco Central informou que continuará investigando as responsabilidades relacionadas aos problemas encontrados. As apurações podem resultar em punições administrativas e no envio de informações a outras autoridades, quando necessário.

Com a liquidação, os bens dos controladores e dos ex-administradores das duas instituições ficam indisponíveis a partir desta sexta-feira, conforme determina a legislação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 14/08/2026 09:46 / atualizado em 14/08/2026 09:50
SIGA
x