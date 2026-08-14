El Niño: ONS lança site para explicar os impactos na energia do país

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) lançou, nesta sexta-feira (14/8), uma seção especial em seu site sobre o El Niño 2026. A página reúne notícias e materiais informativos para explicar como o fenômeno é acompanhado e considerado no planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).
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Marcio Rea, diretor-geral do ONS, disse em nota que a iniciativa reforça a importância da preparação e da capacidade de antecipação diante de diferentes cenários climáticos. Segundo ele, o compromisso do ONS é acompanhar permanentemente a evolução dessas condições.
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A resiliência climática já é uma das prioridades estratégicas do ONS. Ela orienta ações de gestão de riscos, a agenda regulatória e todo o planejamento e programação da operação do sistema elétrico.
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A nova seção integra uma série de ações promovidas pelo ONS para ampliar o debate sobre o El Niño. O fenômeno climático tem previsão de ocorrer com muita força este ano no Brasil.
Ele acontece quando as águas do Oceano Pacífico se tornam mais quentes. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica em escala global, o que afeta o regime de ventos, chuvas e temperaturas em diversas regiões.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.