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Dólar recua e Ibovespa sobe com mercado atento às tensões no Oriente Médio

Bolsa avança 0,35%, enquanto petróleo é negociado em alta após de declarações sobre o Estreito de Ormuz

Dólar opera em queda de 0,14%, cotado a R$ 5,21, nesta terça-feira (18/8) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Dólar opera em queda de 0,14%, cotado a R$ 5,21, nesta terça-feira (18/8) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar comercial operava em queda de 0,14%, cotado a R$ 5,2115, por volta das 12h desta terça-feira (18/8). No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,13%, aos 167.006 pontos, após fechar a sessão anterior em queda de 0,09%, resultado que representou a 10ª baixa diária consecutiva.

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No mercado internacional, os preços do petróleo são negociados em alta em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. O barril do Brent era negociado a US$ 90,92, enquanto o WTI estava em US$ 84,90.

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A pressão sobre os preços ocorre após declarações divergentes sobre a situação no Estreito de Ormuz. O negociador iraniano Mohammad Baqer Qalibaf afirmou que a passagem continuará fechada até que os Estados Unidos atendam a exigências do Irã, como o fim do bloqueio marítimo, a suspensão de sanções e a liberação de ativos congelados.

Em publicação feita no Truth Social na manhã de hoje, o presidente Donald Trump afirmou que não existem conversas ou negociações em andamento ou previstas com a República Islâmica do Irã.

Trump também declarou que o bloqueio naval continua em vigor e garantiu que o Estreito de Ormuz está aberto e operando.

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 18/08/2026 12:39 / atualizado em 18/08/2026 12:41
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