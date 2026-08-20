Bancários realizam greve em meio à expansão dos serviços digitais

Segundo a Febraban, 83% das 240,8 bilhões de transações bancárias realizadas em 2025 ocorreram por canais digitais, como aplicativos e internet banking - (crédito: Reprodução: Redes sociais)

Bancários iniciaram, nesta quinta-feira (20/8), uma paralisação nacional de 24 horas após rejeitarem uma proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A categoria afirma que a entidade não apresentou o índice de reajuste salarial e de outras verbas discutido nas negociações anteriores.

Em Brasília, a paralisação teve 95% de aprovação em assembleia virtual. A Fenaban recuou posteriormente em pontos questionados pelos trabalhadores, como o reajuste escalonado por faixas e o congelamento do piso, mas a categoria decidiu manter a mobilização. A suspensão do atendimento presencial depende da adesão dos trabalhadores e da organização em cada local de trabalho.

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Os trabalhadores reivindicam aumento real de 5% nos salários, reposição da inflação, elevação do piso salarial e maior participação nos lucros e resultados (PLR).

A greve, no entanto, ocorre em um cenário diferente do observado em paralisações anteriores. A expansão dos serviços digitais reduziu a dependência dos clientes das agências físicas para operações como pagamentos e transferências. O processo ganhou força durante a pandemia e foi acompanhado pela popularização do Pix, lançado em 2020.

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Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 83% das 240,8 bilhões de transações bancárias realizadas em 2025 ocorreram por canais digitais, como aplicativos e internet banking. As agências e os caixas eletrônicos responderam por 6% das operações no mesmo ano. Em 2021, a participação desses canais era de 13%.

Desde 2015, foram fechadas 9,5 mil agências físicas e eliminados 92,3 mil postos de trabalho no país. Ao mesmo tempo, o número de clientes bancários cresceu. Atualmente, são 175,2 milhões de clientes ativos, alta de 10,2% em cinco anos.

As fintechs também contribuíram para a expansão do acesso aos serviços financeiros. O segmento já reúne 123 milhões de clientes e ajudou a ampliar a bancarização, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde o crescimento foi de 20,8% e 13,3%, respectivamente.