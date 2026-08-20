Fundador da Evergrande é condenado à prisão perpétua na China

O bilionário fundador de Evergrande, a incorporadora imobiliária que enfrenta uma grave crise, foi condenado à prisão perpétua - (crédito: AFP)

O bilionário fundador de Evergrande, a incorporadora imobiliária que enfrenta uma grave crise, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira (20/8), por um tribunal chines, que ordenou o confisco de todos os seus bens pessoais.

Hui Ka Yan (nome em cantonês), também conhecido como Xu Jiayin (nome em mandarim), se declarou culpado, em abril, de oito acusações, incluindo desvio de recursos, fraudes na captação de fundos e captação ilegal de deposictos do publico.

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“A conduta criminosa do China Evergrande Group, da Evergrande Real Estate e de Hui Ka Yan prejudicou gravemente a ordem da economia de mercado socialista, violou direitos de propriedade públicos e privados e comprometeu a integridade de funcionários públicos no desempenho de suas funções”, afirmou a sentença.

A Evergrande, que já foi a principal incorporadora da China, entrou em inadimplência em 2021. Em relação à maior parte de suas dívidas, que somam US$300 bilhões, cerca de RS$1,5 trilhão. A crise da empresa, assim como a de outras gigantes do setor imobiliário, está no centro de um choque mais amplo no mercado chines, que representa um obstáculo de longo prazo para a segunda maior economia do mundo.

A sentença de Hui encerra sua trajetória de ascensão, mas dificilmente trará um grande alívio aos credores nacionais e estrangeiros da Evergrande. Além da decisão sobre Hui, o tribunal de Shenzhen, no sul do país, informou em comunicado que aplicou multas e 8,82 bilhões de yuans, cerca de RS$6,7 bilhões à Evergrande e de 7 bilhões de yuans, cerca de RS$ 5,4 bilhões, à sua principal subsidiária, a Hengda Real Estate, e condenou outros cinco executivos de alto escalão ao pagamento de multas e prisão que varia de 6 a 18 anos.

Hui se formou na Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan em 1982. Ele fundou a Evergrande em 19956 e abriu o capital da empresa em Hong Kong em 2009, após levar cerca de 6 bilhões de dólares em uma oferta pública inicial de ações. Ele foi considerado o homem mais rico da china em 2007, com patrimônio estimado em US$ 43 bilhões.