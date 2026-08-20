iFood lança programa de estágio iFuture com cultura "AI-First"

Estagiários do iFood em imersão na sede da empresa em Osasco (SP) - (crédito: Divulgação)

O iFood abriu as inscrições para a quarta edição do iFuture, seu programa de estágio. A empresa busca estudantes de cursos superiores (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) e técnicos, com previsão de conclusão entre julho de 2027 e dezembro de 2029.

São cerca de 50 vagas para estudantes de todo o Brasil, com modelos de trabalho híbrido ou remoto. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de negócio e tecnologia. O processo seletivo é totalmente on-line e as inscrições podem ser feitas até 11 de setembro na página do iFuture.

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O programa se destaca por uma taxa de efetivação de 70% e pelo foco no desenvolvimento dos talentos. Os estagiários participam de projetos reais, recebem mentorias de lideranças seniores e têm acesso a mais de 26 mil cursos pela plataforma Unico Skill. A duração do estágio é de um ano, com possibilidade de contratação.

“O talento que chega hoje constrói o iFood de amanhã”, explica Raphael Bozza, Vice-Presidente de Pessoas do iFood. “Este ano, mais do que nunca, queremos impulsionar o desenvolvimento dos nossos estagiários com uma mentalidade IA First”.

Cultura AI-First

A mentalidade reflete a cultura da empresa, ancorada em seu manifesto de IA. A tecnologia é vista como um dever de todos e o principal multiplicador na jornada de trabalho. No iFood, a inteligência artificial é o ponto de partida para redesenhar processos e produtos.

Desde o início, os estudantes são imersos em um ecossistema com mais de 12 mil agentes individuais ativos. A companhia conta com mais de 5.300 colaboradores aplicando skills avançadas e 120 multiplicadores de IA para amplificar o valor gerado.

Estrutura do programa

O iFuture é estruturado em duas trilhas de atuação. A trilha Corporativa reúne vagas em Comercial, Marketing, Finanças, Pessoas, Operação e Logística, Dados e Inteligência e Jurídico. Já a trilha de Tecnologia contempla Engenharia de Software, Análise e Ciência de Dados e Produto e Design.

A jornada do estagiário possui seis etapas de desenvolvimento. O processo inclui imersão na cultura da empresa, um Plano de Desenvolvimento Individual, capacitações técnicas e comportamentais, participação em projetos e mentoria focada em planejamento de carreira.





Requisitos e inscrições

Para se inscrever, o candidato precisa estar matriculado em uma instituição de ensino brasileira e ter disponibilidade de 30 horas semanais. O conhecimento em inglês não é um requisito excludente. Pessoas com deficiência podem pedir recursos de acessibilidade durante o processo.

As inscrições vão até 11 de setembro de 2026, com início do estágio previsto para janeiro de 2027. O pacote de benefícios inclui bolsa-estágio, cartão iFood Benefícios, assistência médica e odontológica, auxílio home office, entre outros. Mais informações podem ser encontradas na página de carreiras da empresa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.