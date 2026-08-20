Brasil bate recorde de 59 milhões passageiros de voos domésticos

Apesar do aumento nos preços das passagens de avião devido à disparada dos combustíveis, o Brasil registrou a maior movimentação de passageiros aéres em voos domésticos da série histórica entre janeiro e julho de 2026, de acordo com dados do Ministério do Turismo. Com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgados nesta quinta-feira (20/8), o Brasil alcançou a marca histórica de 59 milhões de passageiros nos voos domésticos.

O dado representa aumento de 4,04% em relação aos 57 milhões de passageiros contabilizados no ano passado e é o maior volume para o período desde o início da série, em 2000. Conforme informações do MTur, o país também bateu recorde na movimentação de passageiros nos voos domésticos no mês de julho, que coincide com as férias escolares. Foram 9,1 milhões viajantes – dado 1,85% superior aos 9 milhões registrados em julho do ano passado.

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"Mais aviões cheios significam hotéis lotados, comércio aquecido e dinheiro circulando de ponta a ponta no Brasil. Os recordes de movimentação aérea de julho e do acumulado do ano comprovam a força do nosso turismo e mostram que os destinos brasileiros estão cada vez mais preparados para encantar o visitante e gerar emprego e renda para o povo brasileiro", disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, em nota da pasta que registrou recordes também no faturamento e no mês de julho.

Movimentação internacional

De acordo com o ministério, o cenário de alta se estende à movimentação internacional. Nos sete primeiros meses do ano, foram registrados 17,7 milhões de passageiros – um volume 8,2% superior aos 16,4 milhões computados no mesmo período de 2025.

O mês de julho também marcou a maior movimentação internacional da história para o mês, com 2,7 milhões de passageiros (aumento de 4,2% na comparação com julho de 2025, quando o país recebeu 2,6 milhões de passageiros internacionais).

Turismo de negócios

Segundo o MTur, o turismo brasileiro celebrou outro recorde. O faturamento na área de negócios somou R$ 8,4 bilhões, nos sete primeiros meses de 2026, dado 8% superior aos R$7,8 bilhões contabilizados no mesmo período de 2025.

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