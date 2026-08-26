Grupo Habib's entra em recuperação judicial

A onda de pedidos de recuperação judicial no país chegou ao fast-food. O Grupo Habib's, entrou com pedido de recuperação judicial, após declarar dívidas de R$ 265,2 milhões.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A solicitação, protocolada na segunda-feira (24), foi aceita, ontem, pela Justiça de São Paulo, e o pedido foi aceito pelo juiz Jomas Juarez Amorim, da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"O Grupo Habib’s teve seu pedido de Recuperação Judicial deferido, como parte de seu processo de reestruturação financeira, com o objetivo de preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo", informou a nota da empresa que está presente na vida dos brasileiros há quase 40 anos.
"As operações do Grupo seguem funcionando normalmente, mantendo o atendimento aos clientes, a rotina e a qualidade de suas unidades", acrescentou a nota.
Leia também: Braskem pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 54 bi em dívidas
O Habbi's é controlado pelo grupo Gennius, que também é dono das marcas Ragazzo e Tendall Grill. No pedido feito à Justiça, o grupo atribuiu parte da crise aos efeitos da pandemia de covid-19, de 2020, que reduziu o movimento em shoppings e centros urbanos onde estavam muitas de suas lojas. A expansão do delivery também mudou os hábitos dos consumidores e reduziu o movimento nos restaurantes.
A companhia também citou as taxas de juros elevadas como um dos fatores que dificultou o pagamento de fornecedores, devido ao encarecimento do custo das dívidas e à queda da fluxo no caixa da empresa em função da diminuição do movimento.
O atual patamar da taxa básica da economia (Selic), de 14% ao ano, também é um dos principais motivos das gigantes do varejo Casas Bahia e Marabraz, para entrarem com pedidos de recuperação judicial.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O juiz deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os credores não suspendam ou interrompam a execução dos contratos vigentes sob a única justificativa do ajuizamento da recuperação judicial. Mas indeferiu o pedido de "quebra das travas bancárias", mantendo a retenção dos recebíveis (créditos que a empresa tem a receber) e investimentos que haviam sido dados como garantia aos bancos.
Saiba Mais
- Economia Ex-dono da Reag propõe delação e pode ampliar pressão sobre Vorcaro
- Economia Luiza Trajano associa crise no varejo a juros altos e avanço das bets
- Economia Dívida pública cresce em julho e chega a R$ 9,28 trilhões, indica Tesouro
- Economia Fim da escala 6x1 teria ganhos sociais maiores que custos, diz ministro
- Economia Santander abre 230 vagas no Brasil com salários competitivos em Brasília
- Economia IPCA-15 registra deflação de 0,40% em agosto, aponta IBGE